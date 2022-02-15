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    'Kim Milyoner Olmak İster'de' 86'lık süper dede geceye damga vurdu

    ATV’de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de' 86 yaşındaki süper dede Abbas Ayhan geceye damga vurdu. Gençleri kendine hayran bıraktı.

    Süper dede!

    ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de 86'lık Abbas Ayhan ve 20 yaşındaki Cemre Cansın Ceyhan ilgi odağı oldu! Ayhan hayata olan bağlılığı ile, Ceyhan ise karamsarlığı ile programa damga vurdu! Sakarya Sapanca'dan yarışmaya katılan 7 çocuk, 17 torun sahibi Ayhan, 100 bin lira değerindeki soruya kadar başarılı bir performans sergiledi.



    KARAMSAR CEMRE!
    2 üniversite okuyan Cemre Ceyhan ise basit sorulara bile cevap veremedi. Tüm jokerleri kullanıp ancak 2 bin lira ile yetindi. "Aşırı dengesiz biriyim, niye geldim bilmiyorum. Hayatın anlamını arıyorum" diyerek hayatla barışık olmadığını söyledi. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "20 yaşında bir insanın kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam 'Kim Milyoner Olmak İster'de' 86'lık süper dede geceye damga vurdu
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