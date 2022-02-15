'Kim Milyoner Olmak İster'de' 86'lık süper dede geceye damga vurdu





KARAMSAR CEMRE!

2 üniversite okuyan Cemre Ceyhan ise basit sorulara bile cevap veremedi. Tüm jokerleri kullanıp ancak 2 bin lira ile yetindi. "Aşırı dengesiz biriyim, niye geldim bilmiyorum. Hayatın anlamını arıyorum" diyerek hayatla barışık olmadığını söyledi. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "20 yaşında bir insanın kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum" dedi.

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