Bayern Münih yıldızı Thomas Muller ve eşi Lisa hakkında hayvanlara eziyet suçlaması

Almanya Bayern Münih yıldızı Thomas Muller ve eşi Lisa, at çiftliğinde damızlık atlarla sperm ticaretine başladı. 3 atı bulunan çift, kısa sürede bu işten iyi para kazandı. Ancak bir süre önce en iyi atları olan D'Avie, çiftleşme sırasında sakatlandı. Buna tepki gösteren hayvan hakları grubu PETA, 'donmuş at sperması satmak için hayvanlara eziyet edildiğini' belirterek, bu işe son verme çağrısı yaptı. Sosyal medyada da tepkiler arttı. Muller çifti, atın tedavisinin devam ettiğini, çiftleşme mevsimine yetişeceğini açıkladı!
CEZA SAHASI
Uyuşturucu suçundan aldığı cezayı tamamlayan yıldız oyuncu, yeşil sahalara geri döndü! İtalya Serie A'nın eski golcülerinden Francesco Flachi, 12 yıllık aranın ardından 46 yaşında yeşil sahalara tekrar adımını attı. İtalyan golcü, 2010'da uyuşturucu suçundan aldığı 12 yıllık cezayı tamamladı. 5. kümede mücadele eden doğduğu şehrin takımı Signa 1914 ile anlaştı. 100'den fazla maça çıkan Flachi, kariyeri boyunca toplam 135 gol attı.
ZEHİR DERNEĞİ
Polis, İstanbul Ataşehir'de 'Kanser Derneği' adı altında açılmış bir dernekte paketledikleri uyuşturucu maddeleri satan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içerisinde 'marihuana' ele geçirildi. İlanlara "300 lira ve üzerinde alım yapanlara araçla gönderimimiz vardır" yazdıkları ortaya çıktı. Emir SOMER