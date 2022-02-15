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    Bayern Münih yıldızı Thomas Muller ve eşi Lisa hakkında hayvanlara eziyet suçlaması

    MARDİNLİ Sultan Kösen, 2 metre 51 santimetreye ulaştı. Dünyanın en uzun adamı olup Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Bugüne kadar 127 ülkeden davet aldı. Karabük’te yaşayan 2 metre 15 santimlik Rümeysa Gelgi de ‘Dünyanın en uzun boylu kadını’ olarak Guinness’e adını yazdırdı. Sultan, Rümeysa’ya mesaj yolladı. Gelgi ile beraber, yurt dışındaki davetlere katılarak Türkiye’yi temsil etmek istediğini açıkladı. n Nezir GÜNEŞ

    Çifte kabah’at’!

    Almanya Bayern Münih yıldızı Thomas Muller ve eşi Lisa, at çiftliğinde damızlık atlarla sperm ticaretine başladı. 3 atı bulunan çift, kısa sürede bu işten iyi para kazandı. Ancak bir süre önce en iyi atları olan D'Avie, çiftleşme sırasında sakatlandı. Buna tepki gösteren hayvan hakları grubu PETA, 'donmuş at sperması satmak için hayvanlara eziyet edildiğini' belirterek, bu işe son verme çağrısı yaptı. Sosyal medyada da tepkiler arttı. Muller çifti, atın tedavisinin devam ettiğini, çiftleşme mevsimine yetişeceğini açıkladı!



    CEZA SAHASI
    Uyuşturucu suçundan aldığı cezayı tamamlayan yıldız oyuncu, yeşil sahalara geri döndü! İtalya Serie A'nın eski golcülerinden Francesco Flachi, 12 yıllık aranın ardından 46 yaşında yeşil sahalara tekrar adımını attı. İtalyan golcü, 2010'da uyuşturucu suçundan aldığı 12 yıllık cezayı tamamladı. 5. kümede mücadele eden doğduğu şehrin takımı Signa 1914 ile anlaştı. 100'den fazla maça çıkan Flachi, kariyeri boyunca toplam 135 gol attı.



    ZEHİR DERNEĞİ
    Polis, İstanbul Ataşehir'de 'Kanser Derneği' adı altında açılmış bir dernekte paketledikleri uyuşturucu maddeleri satan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içerisinde 'marihuana' ele geçirildi. İlanlara "300 lira ve üzerinde alım yapanlara araçla gönderimimiz vardır" yazdıkları ortaya çıktı. Emir SOMER



        RÜMEYSA 'GELGİ'DELİM
        Türkiye'nin en uzun adamı Sultan Kösen, en uzun kadın Rümeysa Gelgi'ye mesaj yolladı: Birlikte gezip ülkemizi tanıtalım.



        Sultan Kösen ile Rümeysa Gelgi, aşırı büyüme hormonu yüzünden 2 metreyi geçti.



        SON 'DERE'CE İLGİNÇ
        Cansu Dere, ismini kullanıp sahte hesap açanlara karşı hukuk savaşı başlattı... Ünlü oyuncu Cansu Dere, 'Magazintrendi' isimli bir sayfada hakkında paylaşımlar yapıldığını öğrendi. Avukatları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne Instagram sayfasında bulunan sahte içeriklerin erişime engellenmesi için dilekçe verdi. Paylaşımlarda ifade edilen açıklamaların Dere'ye ait olmadığı belirtildi. Ancak söz konusu hakimlik Dere'nin talebini reddetti.
        Atakan IRMAK



            EVDE VAR CİNAYET
            Diyarbakırlı Ogür Alökömen, perşembe günü 4 arkadaşı ile birlikte Antalya'ya gitti. Çevresine, arkadaşları ile birlikte garson olarak çalışmak için Kıbrıs'a gideceklerini söyledi. Ancak cuma gecesi cansız bedeni boş bir evde asılı halde bulununca aile polise gitti. Yapılan incelemede Oğür'ün dövülerek öldürüldükten sonra asılarak intihar süsü verildiği belirlendi. Soruşturma sürüyor.
            Erdoğan ÖZTÜRK



            CEZALIK TEKME!
            Konya'da tekvando eğitmeni Murat Y.'nin 9 ve 10 yaşındaki iki öğrencisini darp ettiği belirtildi. Aynı zamanda kuzen olan çocuklar durumu ailelerine söyleyince polis harekete geçti. Murat Y. "Darp etmek için değil, eğitim amacıyla vurdum" dedi. Suçlamaları kabul etmedi. Ancak kamera kayıtları dayağı gözler önüne serdi. Gelişme üzerine Murat Y.'ye 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi...



            ADLI TİP!
            Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa, 1898-1908 arasında Osmanlı'ya hizmet etti. Ra'fet Hanım ile evlendi. 7 çocuğu dünyaya geldi. Celalettin Paşa ve Hatice Seniye soylarını devam ettirdi. İki kardeşin çocukları ise seneler sonra 100 milyon liralık miras yüzünden birbirine girdi! DNA testi için mezarlar açıldı. Kemik bulunamayınca mitokondri incelemesine karar verildi.



                PINAR İÇİN ADALET
                Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin, 2020'de Cemal Metin Avcı tarafından katledildi! Katil, Gültekin'i öldürdükten sonra cesedini varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti! Soruşturma sürerken ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti! Buna göre Avcı'nın ailesinin cinayetten sonra olay yerine gittiği ve delilleri kararttığı belirlendi! Boşandığı eşi Eda Karagün'ün de çelişkili ifadeler vermesi üzerine tüm aile hakkında iddianame düzenlendi. Dün, tüm Türkiye'nin takip ettiği davanın 10. duruşması gerçekleşti. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Üzerine beton dökülmüş varilin ağırlığı 162,5 kiloya gelmiş. Bunu tek bir kişinin kaldırması imkansız" dedi. Ancak davada beklenen karar yine gelmedi. Duruşma, 11 Nisan'a ertelendi. Vicdanlar, bir kez daha isyan etti: İki yıldır süren davada nasıl karar çıkmaz? Katile cezasını verin artık!



                'HAV'RET BİR ŞEY
                Türkiye'nin yeni gündemi, tehlikeli ırk köpeklerdi! Ne alınan tedbirler ne de cezalar vahşeti bitirmeye yetmedi. Olayın adresi bu kez İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ydi. Bölgede bulunan şantiye çalışanları, besledikleri Pitbull cinsi köpeği cuma günü tasmasız ağızlıksız gezdirdi! Bu sırada saldırganlaşan Pitbull, işyeri önünde bekleyen esnafa ait köpeği hedef seçti! Saldırıya uğrayan talihsiz hayvan, güçlükle kurtarılabildi. Sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı belirlendi. Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, "Durumu belediye ilettik. Ekipler gelip Pitbull'u aldı. Bu tip köpeklerin kolayca sahiplenilmesi çok tehlikeli. Yasaklara aldırmıyorlar" dedi.



                SON KURŞUN KAFAYA!
                Suikastçı Mustafa Söylemez'in yerde can çekişen Falyalı'nın kafasına, son kurşunu sıktığı iddiası ortaya atıldı. KKTC'de otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastı sonrası yakalanan ve tutuklanan zanlı Veysel Sarı'nın "gönüllü ifade" verdiği belirtildi. Sarı'nın ifadesinde, KKTC'ye Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını ve kalmakta oldukları evi de Mustafa Söylemez'in kiraladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili Yusuf Güneş ve Ömer Tunç'un ardından Musa Çiçek de hapse gönderilmişti. Kıbrıs gazetelerine göre İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in cinayetten önce Halil Falyalı ile telefola konuştukları tespit edildi. Falyalı yerde can çekişirken, Söylemez'in kafasına ateş ettiği de iddia edildi. Suikastta kullanılan iki kaleşnikof, bir tabanca 4 adet şarjör ve 52 adet mermi ile birlikte olay yerinin 1 kilometre uzağında dere yatağında ele geçirildi. Balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu belirlendi.



                    KORUMALAR KÖSTEBEK Mİ?
                    Falyalı'nın eşi Özge, aynı araçta değildi. İki koruma ise çelişkili ifadeler üzerine tutuklandı.



                    ATEŞ HATTI
                    ABD'lilerin "Ruslar 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayacak" iddiası bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Ruslar, ABD iddialarını kesin bir dille yalanlarken, Ukrayna sorunun çözümü için diplomatik çabalara ağırlık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e gelmesini istedi. Rusya- Ukrayna sınırındaki Donbas bölgesindeki hareketlilik dikkat çekti! TAKVİM Muhabiri Uğur Yıldırım, Ukrayna'daki gerginliğe tanıklık etti!



                    BODRUM KİMSEYE SATILIK DEĞİL
                    Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras turistik kentin Dubai'de tanıtılması için Emirates Airlines Başkan Yardımcısı Şeyh Majid Al Mualla ile bir araya geldi. Şehrin güzelliklerinden ve olanaklarından bahsetti. Bu ziyaret, tepki çekti. Başkan "Bodrum'u Araplar'a peşkeş çekmekle" itham edildi. Öyle bir niyetinin olmadığını belirten Aras, "Hayatının 30 yılını Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, bu vatanın toprağını ve bayrağını korumak için geçirdim. Bir Bodrumlu olarak, ne Bodrum'un ne de ülkemin zararına olacak tek bir adımı bana hiç kimse attıramaz" dedi.



                        YÜREKLERİ YAKAN HABER
                        İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında çatı katında bulunan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sülünlü içeride mahsur kaldı. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, talihsiz kız yanarak hayatını kaybetti. Haberi duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.



                        BİR KİŞİYE 130 MİLYON
                        6+joker bilen bir kişi 130 milyon 718 bin liranın sahibi oldu. 5+1 bilen bir kişi, 645 bin lira kazandı. 5 bilenler 99'ar bin lira, 4 bilenler bin 118'er lira, 3 bilenler 92'şer lira, 2 bilenler ise 9'ar lira alacak.

                        VAKA SAYISI 76 BİN 632
                        Türkiye'de dün 438 bin 553 Covid-19 testi yapıldı. 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 74 bin 936 oldu.

                        ŞİKAYET BOŞATTI
                        Gaziantepli kadın, eşini asılsız yere şikayet etti. Yargıtay, kararı verdi: Ağır kusurlu, boşanmayı hak etti.

                        SOYMAYA DOYMADI
                        Bursa'da hırsız, aynı eve beşinci kez girdi. Çalacak yeni bir şey kalmayınca musluk, eviye ve kapıları sökerek gitti.

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                        Haberler Yaşam Bayern Münih yıldızı Thomas Muller ve eşi Lisa hakkında hayvanlara eziyet suçlaması
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