Bayern Münih yıldızı Thomas Muller ve eşi Lisa hakkında hayvanlara eziyet suçlaması





BİR KİŞİYE 130 MİLYON

6+joker bilen bir kişi 130 milyon 718 bin liranın sahibi oldu. 5+1 bilen bir kişi, 645 bin lira kazandı. 5 bilenler 99'ar bin lira, 4 bilenler bin 118'er lira, 3 bilenler 92'şer lira, 2 bilenler ise 9'ar lira alacak.



VAKA SAYISI 76 BİN 632

Türkiye'de dün 438 bin 553 Covid-19 testi yapıldı. 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 74 bin 936 oldu.



ŞİKAYET BOŞATTI

Gaziantepli kadın, eşini asılsız yere şikayet etti. Yargıtay, kararı verdi: Ağır kusurlu, boşanmayı hak etti.



SOYMAYA DOYMADI

Bursa'da hırsız, aynı eve beşinci kez girdi. Çalacak yeni bir şey kalmayınca musluk, eviye ve kapıları sökerek gitti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN