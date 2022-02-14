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    • Yaşam
    • 14.02.2022 10:35
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    • 14.02.2022 10:43
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    Sultangazi'de tomografi odasını birbirine katan magandalarla ilgili flaş karar: Biri tutuklandı

    Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan Jiyan Özkaya tutuklanırken, Talip Gönültaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

    DHA
    Hastane magandalarıyla ilgili flaş karar!

    Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti.

    Sağ bacağından vurulan Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş ve arkadaşı Jiyan Özkaya tomografi odasını birbirine kattı.

    Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

    Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı.
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        Haberler Yaşam Sultangazi'de tomografi odasını birbirine katan magandalarla ilgili flaş karar: Biri tutuklandı
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