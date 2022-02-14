Son dakika: Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi

Mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı için mahkeme heyeti akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara son getirmek için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi.
Sanık Can Göktuğ Boz'un işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.
TARTIŞMALARA NOKTA KONULACAK
Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koymak adına adım atan mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında Can Göktuğ Boz'un avukatlarının algılama yeteneği nedeniyle gözlem altına alınmasına dair talepleri olduğunu ve buna ilişkin ilaç kullanım raporu, raporda ortaya konan şizofreni tanısı bulunduğunu kaydetti.
Bu noktada Can Göktuğ Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden dosyaya gelen raporların ardından mahkeme, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yazı yazdı.
Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.