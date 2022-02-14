Son dakika: Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi

3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınmasını ve tutuklu olması nedeniyle çok acele randevu günü verilmesini talep etti.

Sanığın Diyarbakır'da bulunduğu cezaevinden kuruma sevk edileceğini belirten mahkeme, dosya suretinin de cezaevine postayla gönderilip sanıkla birlikte kuruma teslim edileceği bilgisini de verdi.