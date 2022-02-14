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    • Yaşam
    • 14.02.2022 10:36
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    • 14.02.2022 10:43
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    Son dakika: Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi

    Son dakika haber... Samuray kılıcı ile canice katledilen Mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı için mahkeme heyeti akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor istendi. Adli Tıp Kurumu'na 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınması talep edildi.

    Başak Cengiz’in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi

    Mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı için mahkeme heyeti akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara son getirmek için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi.

    Sanık Can Göktuğ Boz'un işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.

    TARTIŞMALARA NOKTA KONULACAK
    Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koymak adına adım atan mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında Can Göktuğ Boz'un avukatlarının algılama yeteneği nedeniyle gözlem altına alınmasına dair talepleri olduğunu ve buna ilişkin ilaç kullanım raporu, raporda ortaya konan şizofreni tanısı bulunduğunu kaydetti.



    Bu noktada Can Göktuğ Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden dosyaya gelen raporların ardından mahkeme, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yazı yazdı.

    Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.

        3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınmasını ve tutuklu olması nedeniyle çok acele randevu günü verilmesini talep etti.

        Sanığın Diyarbakır'da bulunduğu cezaevinden kuruma sevk edileceğini belirten mahkeme, dosya suretinin de cezaevine postayla gönderilip sanıkla birlikte kuruma teslim edileceği bilgisini de verdi.

        NE OLMUŞTU!
        Kan donduran olay geçtiğimiz İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

        Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

        'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

        Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmada her detayı araştırmaya devam ediyor.

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        Başak Cengiz’in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi
        Haberler Yaşam Son dakika: Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi
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