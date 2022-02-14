Mantar toplamaya çıktı 100 kilogram ağırlığında gök taşı buldu! Yer: Kırıkkale





"PARAYA ÇEVİRİP HAYIRLI İŞLERDE KULLANMAK İSTİYORUM"

İnternetteki diğer göktaşları ile elindeki taşların aynı olduğunu fark ettiğini dile getiren Baran, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum'da bulmuş 58 kilogram. Amerika'ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim. Bunları satmak istiyorum. Araştırdığıma göre de bunu Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa'nın aldığını öğrendim. Bu taşları da almak isteyenler olduğu zaman bana ulaşırlarsa bu taşları alıp paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum. Kaçak köyünde yaşıyorum. Bu köyde 20 yıl muhtarlık yaptım" diye konuştu.