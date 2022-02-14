Mantar toplamaya çıktı 100 kilogram ağırlığında gök taşı buldu! Yer: Kırıkkale

Kırıkkale'de çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, mantar için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 100 kilogram ağırlığında gök taşı topladı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik işiyle uğraşan Zeki Baran (52), 20 gün önce mantar toplamak için araziye çıktı. Kavak ağaçlarının çevresinde bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Baran, tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti.
Eline aldığı taşların ağırlığını fark edince gök taşı olduğundan şüphe etti. İrili ufaklı yaklaşık 100 kilogram kadar tarlasındaki bütün taşları toplayıp evine götürdü. Diğer taşlara göre farklı bir yapıya sahip olduğunu görünce yaptığı araştırma neticesinde de taşların, gök taşı olduğunu tespit etti. Zeki Baran, yaptığı açıklamada, irili ufaklı yaklaşık 100 kilograma kadar tarlasından topladığı gök taşlarını satmak istediğini söyledi.
"BURADA YAKLAŞIK 10 KİLOGRAM VAR"
Eski kavak ağaçlarının köklerinden mantar toplamak için araziye çıktığını anlatan Baran, mantar bulamayınca tarlasını kontrole gittiğini ve değişik yapısı olan taşları gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Yaklaşık 20 gün önce köylü olanlar bilirler biz köyde yaşıyoruz. Eski kesilen kavak ağaçlarının köklerinde mantar olur. Bu mantara bakmak amaçlı çıktım. Mantar bulamayınca tarlamın oraya gittiğimde, değişik taşları gördüm. Merak ettim bir parça taş aldım. Eve geldiğimde internette uğraşırken internette aynı bu taşlara benzer gök taşları gördüm. Ertesi gün giderek tekrar tarladan hepsini topladım. Burada yaklaşık 10 kilogram var. Getirdim buraya bıraktım. Türkiye'de de bunun alıcının olmadığını öğrendim."