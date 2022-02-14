14 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler!

14 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 14 Şubat İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesi...
14 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.