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    • Yaşam
    • 14.02.2022 11:37
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    • 14.02.2022 11:37
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    14 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler!

    İstanbul'un 39 ilçesindeki bazı mahallelerde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintisi yaşanmaktadır. 14 Şubat tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte kapsamlı bilgi...

    14 Şubat İSKİ su kesintisi!

    14 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 14 Şubat İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesi...

    14 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ

    İlçe : B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 14.02.2022 10:48
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Esenler
    Etkilenen Mahalleler : Davutpaşa Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:27
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 14.02.2022 10:22
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 14.02.2022 11:09
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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