14 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler!

14 Şubat İSKİ su kesintisiyle ilgili detaylı bilgi İSKİ tarafından paylaşıldı. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 14 Şubat İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesi...