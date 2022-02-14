3 milyar dolarlık miras bırakan Manukyan'ın evlerini sahte kontratla 150 liraya kiralandığı iddiası

Genelev patroniçesi Matild Manukyan, 2001'de hayatını kaybetti. Geride bıraktığı 3 milyar dolarlık mirasının sahibi ise oğlu Kerope Çilingir'di. Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İkbal O, kısa süre önce Çilingir'in Şişli'deki bir apartmanda bulunan 13 dairesinden 3 için sahte kira kontratı düzenlediği iddia edildi. Kendisi ile akrabaları Candeniz O. ve Vizine O. için kiraladığı dairelere aylık 150 lira ödedi iddia edildi! Durumu, Kerope Çilingir'in taşınmaz mallarının kontrolüyle ilgilenen Ekrem Taş fark etti.
MAHKEME TAKİPSİZLİK VERDİ...
Olayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti! Yapılan incelemede elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri incelemesinde bir adet kira kontrat fotokopisi ele geçirildi. Savcılık, İkbal O. hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya takipsizlik verdi. Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı, durumu affetmedi. İkbal O.'nun görevinin gereğine aykırı davrandığını belirterek yeniden dava açılmasını istedi. İtirazı inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.