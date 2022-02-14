3 milyar dolarlık miras bırakan Manukyan'ın evlerini sahte kontratla 150 liraya kiralandığı iddiası

Genelev patroniçesi Matild Manukyan, 2001'de hayatını kaybetti. Geride bıraktığı 3 milyar dolarlık mirasının sahibi ise oğlu Kerope Çilingir'di. Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İkbal O, kısa süre önce Çilingir'in Şişli'deki bir apartmanda bulunan 13 dairesinden 3 için sahte kira kontratı düzenlediği iddia edildi. Kendisi ile akrabaları Candeniz O. ve Vizine O. için kiraladığı dairelere aylık 150 lira ödedi iddia edildi! Durumu, Kerope Çilingir'in taşınmaz mallarının kontrolüyle ilgilenen Ekrem Taş fark etti.