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    Tosuncuk'un marifetleri bir bir ortaya çıkmaya başladı

    Tosuncuk’un marifetleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Zihinsel engelli gençten bile 260 bin lira aldığı anlaşıldı. Dolandırıcı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, tutuklu olarak yargılanıyor. Tosuncuk, "El konulan servetim, borçlarımı ödemeye yeter" diyor.

    Dolandırıcılıkta engel tanımadı

    Türkiye genelinde 132 bin 222 kişiyi toplam 1.1 milyar lira dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın engellilere bile acımadığı anlaşıldı. Aydın'dan şikayetçi olan mağdurların ifadeleri, şaşırttı. Müşteki astsubay Kemal D., "Marmaris'te görevliyken sisteme para yatırdım. Paramı geri alamayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

    Abidin E., şikayet dilekçesinde "Ben 2017'de bankalardan çektiğim kredileri ve sigorta şirketinden aldığım tazminatımı buraya aktardım. Medyadaki reklamlarla benim güvenimi kazandılar. 358 bin liramı kaptırdım" diyerek isyan etti. Bir anne ise "Benim oğlum zihinsel engelli. Şüpheliler oğlumdan kendi hesaplarına 260 bin lira yatırmasını istemiş. Oğlum da bizden habersiz parayı aktarmış. Oğlumun psikolojisi bu olaydan sonra daha da bozuldu. Çok zor günler geçirdik. Zararımızın giderilmesini istiyorum" şeklinde mağduriyetini dile getirdi.
    Seda NUR GÜNAYDIN

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    Haberler Yaşam Tosuncuk'un marifetleri bir bir ortaya çıkmaya başladı
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