Cinayetten hapse atılan Enes'i, ölen gaspçının elindeki tornavida kurtardı (Yaşam haberleri)

Bursa'da Enes Kör, kendisini tornavida ile tehdit edip cep telefonunu gasp etmeye çalışan Erkan Aysu'yu (31) bıçakladı. Aysu kurtarılamadı. Hapse atılan Kör, kendini koruduğunu anlattı. Hakim, Aysu'nun elinde bulunan tornavida, belindeki çakmak gazı ile yanında bulunan uyuşturucuyu dikkate alarak Kör'ün tahliye etti!

POLİS CİNNETİ

Bursa Nilüfer'de polis memuru Bilal Ağır (52), cinnet getirdi. Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır (45) ve eşinin erkek arkadaşı Yahya A.'ya kurşun yağdırdı. A. ile o anda tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. yaralandı. Ağır ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil Bilal Ağır'ı gözaltına aldı.

86 BİN YENİ VAKA

Türkiye'de dün 448 bin 347 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 86 bin 193 kişiye tanı konuldu. 272 kişi hayatını kaybetti. 73 bin 526 kişi ise iyileşti.

130 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 130 milyon 73 bin 296 lira devretti. 5 bilenler 291 bin 350'şer lira, 4 bilenler bin 596'şar lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler 11'er lira alacak.

YEDİEMİN SOYGUNU

Samsun Alaçam'daki yediemin otoparkı, gece yarısı soyuldu. 25 aracı çekicilerle taşıyıp satan işletmeci yakalandı.

DEHŞET GECESİ

Antalya'da Hayrettin Avağ, gece yarısı sevgilisi Behiye T'nin evine gitti. Kadının oğlu Mehmet ve yeğeni Serdar T. tarafından bıçakla katledildi.

ACiLDE TERÖR

İstanbul'da iki psikopat, acil servisi dağıttı. 400 bin TL'lik hasara yol açtı. Serbest kaldı.

OFİSTE SIR ÖLÜM

İstanbul Kağıthane'de 3 arkadaş kayboldu. İki gün sonra bir ofiste üçü de ölü bulundu.

OLMAZ AZiZiM

Şişli'de görevli Dr. Aziz M, bayıldı. Uyuşturucu aldığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırıldı.

BOĞAZ'DA KABUS

Liberya bandıralı 170 bin tonluk gemi arızalandı. Boğaz trafiğe kapatıldı.