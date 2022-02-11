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    • Yaşam
    • 11.02.2022 07:05
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    • 11.02.2022 07:08
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    Tansu Okan kimdir? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan nereli, kaç yaşındaydı?

    Türk müziğinin önemli isimlerinden Tanju Okan'ın oğlundan acı haber geldi. Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini menajer Aslı Yörükoğlu sosyal medyadan duyurdu. Peki, Tansu Okan kimdir? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan nereli, kaç yaşındaydı? İşte hayatına dair bilgiler...

    Tansu Okan kimdir? Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan nereli, kaç yaşındaydı?

    Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi. Türk müziğinin ünlü yorumcusu Tanju Okan'ın tek çocuğu olan Tansu Okan'ın vefat haberi sevenlerini kahretti. Peki, Tansu Okan kimdir? Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan nereli, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

    Türk müziğinin ünlü yorumcusu Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

    Okan'ın Vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

    Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

        TANJU OKAN KİMDİR?

        27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de doğan Tanju Okan, ilköğrenimini Manisa'da, lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Müziğe ilgisi ailesinden gelen Okan'ın babası müzik öğretmeniyken, annesi de iyi keman çalmaktaydı. İlkokulda şarkı söylemeye başlayan Okan, lisede ve askerlikte de sahnelere çıktı. Daha sonra İtalya'da şan eğitimi alarak Türkiye'ye döndü. İlk önce 1961'de, Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlasa da, bir yıl sonra İstanbul'a döndü.
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