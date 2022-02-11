Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü! Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

3 ay önce Afganistan'dan kaçıp, Adana'ya gelen Jan Mohammed, yanındaki arkadaşı Mohammed Navid ile birlikte Ankara'ya gitmek için TAG Otoyolu'na çıktı.