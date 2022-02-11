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    • Yaşam
    • 11.02.2022 09:59
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    • 11.02.2022 09:59
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    Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü! Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

    Adana'da otoyolda karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu Jan Mohammed’e (18) otomobil çarptı. Arkadan gelen 2 aracın da üzerinden geçtiği Mohammed, yaşamını yitirdi. Arkadaşının ölüm haberini alan Mohammed Navid, gözyaşı döktü.

    DHA
    Korkunç son! Arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    3 ay önce Afganistan'dan kaçıp, Adana'ya gelen Jan Mohammed, yanındaki arkadaşı Mohammed Navid ile birlikte Ankara'ya gitmek için TAG Otoyolu'na çıktı.


    Otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Jan Mohammed'e, M.G. yönetimindeki 01 AHU 035 plakalı otomobil çarptı.

    Arkadan gelen 2 otomobil de savrulup yere düşen Mohammed'in üzerinden geçti. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mohammed'in öldüğü belirlendi. Arkadaşının ölüm haberini alan Mohammed Navid, gözyaşı döktü.

        SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI
        Yapılan incelemenin ardından Jan Mohammed'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

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