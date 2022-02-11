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    • Yaşam
    • 11.02.2022 10:30
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    • 11.02.2022 10:30
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    2022 kandil günleri ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

    2 Şubat Çarşamba günü İslam alemi için son derece önemli olan mübarek üç aylar başladı. Geçen hafta Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili idrak edildi. Bu nedenle önemli gün tarihlerini merak eden Müslümanlar kandil günleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2022 kandil günleri ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...

    2022 kandil günleri ne zaman?

    2022 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri üç ayların başlamasıyla birlikte sık sık araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önemli gün ve tarihler duyurulmuştu. Peki, 2022 kandil günleri ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili

        MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA BİLGİLER

        Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir.
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        Haberler Yaşam 2022 kandil günleri ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
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