2022 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri üç ayların başlamasıyla birlikte sık sık araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önemli gün ve tarihler duyurulmuştu. Peki, 2022 kandil günleri ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili