2022 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri üç ayların başlamasıyla birlikte sık sık araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önemli gün ve tarihler duyurulmuştu. Peki, 2022 kandil günleri ne zaman? Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...