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    Muğla Marmaris'te dolandırıcılara 90 bin lira gönderen kişi, 100 bin lira daha gönderirken polis tarafından engellendi

    Dolandırıcıların tuzağına düşen bir kişi, 90 bin lira gönderdi. 100 bin lira daha yollarken polis tarafından son anda engellendi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Paramparça

    Muğla Marmaris'te önceki akşam ATM önünde sıra bekleyen bir kişi, 112'yi arayarak para çeken bir kişinin dolandırıldığından şüphelendiğini söyledi. Motosikletli polisler, ATM'nin önüne geldi. M.G. isimli kişinin 90 bin lirayı telefonla görüştüğü kişinin verdiği hesaba havale yaptığı belirlendi. Cebinde bulunan 100 bin lirayı da yine bu hesaba havale yapacağı sırada polisler tarafından engellendi. Dolandırılan M.G, "Kimlik bilgilerimin çalındığını ve eve polis gönderdiklerini söylediler. 200 bin lira yatırın dediler. 4 defa art ardına ATM'den para yatırdım. Tüm bu paralar kredi idi. Şimdi öde, çalış dur, uğraş" dedi.



    TÜRK ŞOFÖR 'TIR'LATTI
    Almanya Nürnberg'de, sarhoş Türk TIR sürücüsü dehşeti yaşandı. İddiaya göre 50 yaşlarında olan ve Almanya'da oturumu bulunmayan TIR sürücüsü, kırmızı ışıkta durmadı. Gaza bastı. Yolun sağında ve solundaki toplam 31 aracı ezip parçaladı. Çarpmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Cayır cayır yandı. Faciada, 3 kişi de yaralandı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan akol testinde ise limitin çok üzerinde içkili olduğu ortaya çıktı. Sokağı şavaş alanına çeviren sürücü, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



    'KOBUS'CH OLMASIN!
    Alman Dağcı Jost Kobusch, dünyanın zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest'i tırmanışa geçti. Yaz aylarında bile yalnız ve oksijen tüpsüz çıkılmayan Everest'in zirvesine adını yazdıracağını söyledi. Kış ayında tırmananların geriye dönemediği dağı keşfetmek için oksijensiz ve tek başına hareket etti. Tırmanış öncesi New York Times'a konuşan 29 yaşındaki Kobusch, "Eğer bunu başarırsam dünyanın en ünlü ve en tehlikeli dağına adımı yazdıracağım" dedi.



        CEZA RAPORU
        Üniversiteli Şule Çet, 2018'de Ankara'da lüks plazanın 20. katından düşüp can verdi. Rapor hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın, "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" dedi. Büyük tepki çekti. Ankara Tabip Odası'nın verdiği 6 ay meslekten men cezası, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu'nca onanarak kesinleşti. Sanıklardan Çağatay Aksu'ya müebbet Berk Akand'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti!



        YÜKSEK GERİLİM!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez evinde kamera karşısına geçti. Elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasıyla yine ortamı gerdi. İYİ Parti bile tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı'ndaki 100 bin liralık süit odadan tekrar kendi evine geçti! Halkı kışkırtmak için "Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Otobüslere zam yaptılar bilet basmayın mı diyeceğiz?" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu "Muhalefet değil sadece provokasyon" derken AK Parti Grup Başkan vekili Cahit Özkan da kaos girişimine müsaade etmeyeceklerini bildirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise "Genel Başkanım kanuna aykırı hiçbir şeyi yapmaz. Söylemez, tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" şeklinde açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!

        İBB'Yİ PANİKLETTİ
        Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonunun ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, strese girdi. Belediyeye bağlı İSKİ, İstanbullular'a su faturalarını düzenli olarak ödemeleri için çağrı yaptı.



        YATTIRIM KORKUSU!
        Rus Lider Vladimir Putin, Ukrayna ile ilgili Avrupa Birliği ülkelerinin hedefi haline geldi. Olası bir savaş durumunda, Alman yaptırımı olabileceğini tahmin etti. Bunun için Eylül'den beri temizlik ve revizyon için Hamburg'da bulunun The Graceful (Zarif) adlı 73,2 milyon sterlinlik yatının hemen başka yere çekilmesini istedi. Kaptanlar süper yatı alıp birkaç saat içinde Kiel Kanalı'ndan Baltık Denizi'ne geçirdi. Bild, bu naklin, "Yatın el konma korkusuyla kaçırıldığını" bildirdi.



            ÇOK ZARİF
            Zarif adlı yatta Putin'in kendi ofisi ve kapalı yüzme havuzu, odalar arası geçiş için asansör bile bulunuyor.



            VIP UĞURLAMA!
            KKTC'de kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın infaz edilmesi, Ada'da infial yarattı! Suikast timinin, Falyalı'yı pusuya düşürmek için 10 gün boyunca adım adım takip ettikleri ortaya çıktı. İddiaya göre suikast timi, Falyalı'yı pusuya düşürmek için yolun ortasına aracı çekip bozulmuş gibi yaptı. Kendilerine yardıma gelen şoföre kurşun yağdırdı. Ardından araçtan inen Falyalı'yı hedef aldı. Suikast sonrası kaçanlardan 3'ünün deniz yolu ile Türkiye'ye geçtikleri ve bunların Mustafa Söylemez ve iki adamı olduğu iddiası ortaya atıldı. Zanlılar gözaltına alındı!



            DOĞDUĞU KÖYE DEFNEDİLDİ
            Falyalı için doğduğu köy Kumyalı'daki Şehit Polat Poyraz Camii'nde tören yapıldı. Törene KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı.



                'TOSUN'AMI!
                Tosuncuk'un paralarını akladığı iddia edilen Tuğba Özerk, canlı yayında haberi yalanladı. Şarkı söylemek için ayağa kalkınca fenalaştı.



                YANNİS KARAR!
                Yunanistan yine baklavaya göz dikti. "Yunan tatlısı" dedi. Gaziantep, tepkili...



                RUSSAM!
                Anna Leporskaya'nın sergisi açıldı. Galerideki güvenlikçinin canı sıkıldı! 740 bin sterlinlik tabloya göz çizince işten atıldı!



                    MASKELERİ DÜŞTÜ!
                    Nazi ruhu Berlin'de hortladı. 6 kişilik grup "Pis yabancı" deyip Türk kızı Dilan Sözeri'ye saldırdı. Dayak attı. Alman basını "Maske takmayan Türk kavga çıkarttı" diye yalan haber yaptı. Dilan ağladı: Bunlar insan değil.



                    5.4 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 5 milyon 444 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 828'er lira, 4 bilenler 511'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                    NAFAKA BASTI
                    Uşak'ta Hasan Kaşıkçı (73), 25 yıl önce ikinci evliliğini yaptı. 10 yıl sonra ayrıldı. Tam 15 yıldır nafaka ödüyor.

                    BİR TAŞLA 30 BİN TL
                    Adana'da işadamı Ömer B, bankadan 30 bin TL çekti. Desteyi cipin koltuğuna bırakıp eve girdi. Camı kıran 4 kişi çalıp gitti.

                    VAKA SAYISI 98 BİN 602
                    Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Covid- 19 testi yapıldı. 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 87 bin 932 oldu.

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                    Emekliliğe sağlık ayarı
                    Haberler Yaşam Muğla Marmaris'te dolandırıcılara 90 bin lira gönderen kişi, 100 bin lira daha gönderirken polis tarafından engellendi
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