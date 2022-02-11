Muğla Marmaris'te dolandırıcılara 90 bin lira gönderen kişi, 100 bin lira daha gönderirken polis tarafından engellendi

Muğla Marmaris'te önceki akşam ATM önünde sıra bekleyen bir kişi, 112'yi arayarak para çeken bir kişinin dolandırıldığından şüphelendiğini söyledi. Motosikletli polisler, ATM'nin önüne geldi. M.G. isimli kişinin 90 bin lirayı telefonla görüştüğü kişinin verdiği hesaba havale yaptığı belirlendi. Cebinde bulunan 100 bin lirayı da yine bu hesaba havale yapacağı sırada polisler tarafından engellendi. Dolandırılan M.G, "Kimlik bilgilerimin çalındığını ve eve polis gönderdiklerini söylediler. 200 bin lira yatırın dediler. 4 defa art ardına ATM'den para yatırdım. Tüm bu paralar kredi idi. Şimdi öde, çalış dur, uğraş" dedi.
TÜRK ŞOFÖR 'TIR'LATTI
Almanya Nürnberg'de, sarhoş Türk TIR sürücüsü dehşeti yaşandı. İddiaya göre 50 yaşlarında olan ve Almanya'da oturumu bulunmayan TIR sürücüsü, kırmızı ışıkta durmadı. Gaza bastı. Yolun sağında ve solundaki toplam 31 aracı ezip parçaladı. Çarpmanın etkisiyle araçlar alev aldı. Cayır cayır yandı. Faciada, 3 kişi de yaralandı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan akol testinde ise limitin çok üzerinde içkili olduğu ortaya çıktı. Sokağı şavaş alanına çeviren sürücü, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
'KOBUS'CH OLMASIN!
Alman Dağcı Jost Kobusch, dünyanın zirvesi olan 8 bin 848 metrelik Everest'i tırmanışa geçti. Yaz aylarında bile yalnız ve oksijen tüpsüz çıkılmayan Everest'in zirvesine adını yazdıracağını söyledi. Kış ayında tırmananların geriye dönemediği dağı keşfetmek için oksijensiz ve tek başına hareket etti. Tırmanış öncesi New York Times'a konuşan 29 yaşındaki Kobusch, "Eğer bunu başarırsam dünyanın en ünlü ve en tehlikeli dağına adımı yazdıracağım" dedi.