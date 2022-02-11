Muğla Marmaris'te dolandırıcılara 90 bin lira gönderen kişi, 100 bin lira daha gönderirken polis tarafından engellendi





YÜKSEK GERİLİM!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez evinde kamera karşısına geçti. Elektrik faturalarıyla ilgili açıklamasıyla yine ortamı gerdi. İYİ Parti bile tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı'ndaki 100 bin liralık süit odadan tekrar kendi evine geçti! Halkı kışkırtmak için "Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Otobüslere zam yaptılar bilet basmayın mı diyeceğiz?" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu "Muhalefet değil sadece provokasyon" derken AK Parti Grup Başkan vekili Cahit Özkan da kaos girişimine müsaade etmeyeceklerini bildirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise "Genel Başkanım kanuna aykırı hiçbir şeyi yapmaz. Söylemez, tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" şeklinde açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!



İBB'Yİ PANİKLETTİ

Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonunun ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, strese girdi. Belediyeye bağlı İSKİ, İstanbullular'a su faturalarını düzenli olarak ödemeleri için çağrı yaptı.