Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil hakkında tutuklama talebi

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.