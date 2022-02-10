Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil hakkında tutuklama talebi

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.