112'ye en çok acil çağrı İstanbul'dan geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; acil durumlarda polis, jandarma, sağlık, orman, ambulans, sahil güvenlik ile AFAD'ın acil çağrı hatları ülke genelinde 112'de birleştirildi, bu kapsamda 112 acil çağrı merkezleri 81 ilde yaygınlaştırıldı.

13 MİLYON 14 BİN 395 ÇAĞRI İSTANBUL'DAN

Ülke genelinde faaliyete başlayan bu merkezlerde, geçen yıl 104 milyon 656 bin 510 çağrıya cevap verildi. En fazla çağrının alındığı illerde ilk sırayı İstanbul aldı. Bu kentte 13 milyon 14 bin 395 çağrıya cevap verildi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa takip etti. En az çağrının yanıtlandığı iller ise sırasıyla Ardahan, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane ve Sinop oldu.

EN FAZLA ÇAĞRI SAĞLIKTA

Geçen yıl acil çağrı merkezleri en fazla sağlıkla ilgili acil durumlar için arandı. Sağlık alanında 18 milyon 641 bin 204 çağrı alındı. Emniyetle ilgili 17 milyon 700 bin 747, jandarmayla ilgili 2 milyon 61 bin 218, itfaiyeyle ilgili 1 milyon 330 bin 107, ormanla ilgili 189 bin 415, sahil güvenlikle ilgili 43 bin 902, AFAD'la ilgili ise 36 bin 687 çağrı kabul edildi.

3 SANİYEDE YANIT

Ayrıca merkezlerde ihbarlara ilk yanıt veren çağrı alıcılar, 1 milyar 723 milyon 939 bin 41 saniye görüşme gerçekleştirirken, çağrı karşılama süreleri de hızlandı. Merkezlerde acil çağrılara 3 saniyede cevap veriliyor. Çağrı merkezlerinde ilgili kurumları temsilen bulunan ve ihbarları koordine eden çağrı yönlendiriciler ise 3 milyar saniyenin üzerinde görüşme yaptı.