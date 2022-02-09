Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre tarihler belli oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan ayı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...