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    • Yaşam
    • 09.02.2022 07:08
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    • 09.02.2022 07:18
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    Ramazan ayı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    Mübarek üç aylar geçtiğimiz hafta başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

    Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre tarihler belli oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan ayı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

        2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
        3 Şubat: Regaib Kandili
        27 Şubat: Miraç Kandili
        17 Mart: Berat Kandili
        2 Nisan: Ramazan başlangıcı
        27 Nisan: Kadir Gecesi
        1 Mayıs: Arefe
        2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
        8 Temmuz: Arefe
        9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
        30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
        8 Ağustos: Aşure Günü
        7 Ekim: Mevlid Kandili
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        Haberler Yaşam Ramazan ayı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
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