Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimine göre tarihler belli oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan ayı 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.