İtfaiye eri Batmaz'ın, Öykü Arın için bağışladığı kök hücre başka bir hastaya yüzde yüz uyum gösterdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı. Ancak küçük kız, babasından yapılan nakille, hayata sarıldı. Batmaz'ın bağış yaptığı kök hücre de ilik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 uyum sağladı. Batmaz, eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, "Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığım zaman gözlerim doldu, çok mutlu oldum" dedi.