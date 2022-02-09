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    İtfaiye eri Batmaz'ın, Öykü Arın için bağışladığı kök hücre başka bir hastaya yüzde yüz uyum gösterdi!

    İtfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı.Öykü Arin’e babasından yarı uyumlu yapılan kök hücre naklinde ilik yüzde 98,5 oranında tutmuştu.

    Bir iyilik öyküsü!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı. Ancak küçük kız, babasından yapılan nakille, hayata sarıldı. Batmaz'ın bağış yaptığı kök hücre de ilik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 uyum sağladı. Batmaz, eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, "Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığım zaman gözlerim doldu, çok mutlu oldum" dedi.



    HERKES BAĞIŞ YAPSIN
    Herkese kök hücre bağışçısı olma çağrısı yapan Batmaz, "Bir insanın hayatına anlam katabilmek, her insanı mutlu kılar. Hepimizin hala birileri adına umut olma şansımız var. Kök hücre bağışçısı sayısının çoğalması gerekiyor ki hastaları iyileştirecek donörler bulunsun" ifadesini kullandı.

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    Haberler Yaşam İtfaiye eri Batmaz'ın, Öykü Arın için bağışladığı kök hücre başka bir hastaya yüzde yüz uyum gösterdi!
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