İstanbul'a sevindiren haber! Baraj doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 9 arttı

İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı. İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü.