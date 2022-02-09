İstanbul Bahçelievler'de Afrika Kupası finalinde Mısır'ın kalecisinin penaltı kurtarmasına sevinen Mısırlılar bıçaklı saldırıya uğradı

"APARTMANDA BAZI KİŞİLER ZAMAN ZAMAN ÇOK SES ÇIKARIYOR"

Olayın yaşandığı apartmanda yaşayan Abdul Selam ise "Ben buradan apartmana girecektim baktım, her yerde polis vardı. Zaten ne olduğu belliydi her yerde kan vardı. Apartmanda zaman zaman çok ses çıkarıyor bazı kişiler. Ben normalde izlemem maçları ama o gün ben de maçı telefonumdan izledim. Sakince izledim hiç bağırmadan izledim. Eğer bir maçı izliyorsanız bağırmaya gerek yok. Bütün yabancılara bu bir tavsiye olsun, buraya geldiniz burada okuyorsunuz Türk arkadaşlarımıza saygı gösterin, rahatsız etmeyin" dedi.