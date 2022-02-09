İkizlere hamile olan annenin zor tercihi! Az gelişen yavrusunun diğerini zehirlememesi için...





'ÖZ'ÜNDE İNSANLIK VAR

Devlet memuru Halil Öz, ihtiyacı olan vatandaşlara 9 yıldır yardım elini uzatıyor. Engelli arabası dağıtıyo. Mersin'de hayırsever Halil Öz, 9 yıldır binlerce insanın derdine derman oluyor. Öz, şu ana kadar köy okullarında çocuklara mont, bot, çanta ve kitap gibi yardımlarda bulundu. Yüzlerce engelliye de yardım eli uzatan Öz, Mersin'de 5 şehidin adının verildiği kütüphaneler açtı. Valilikte memur olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Halil Öz, "Çocuklarımıza şimdiye kadar 100 adet tablet, 400 adet çanta dağıttık. Burs verdiğimiz çok sayıda öğrenci de var" dedi.