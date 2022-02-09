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    İkizlere hamile olan annenin zor tercihi! Az gelişen yavrusunun diğerini zehirlememesi için...

    İkizlere hamile olan kadın, az gelişen yavrusunun, diğerini zehirlememesi için kalbinin durdurulmasına onay verdi! İşte sizler için derlediğimiz 9 Şubat TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Zor tercih!

    Aydın'da yaşayan ve ikiz bebeklere 19 haftalık hamile olan Cavidan Aşır (40), kontrol için hastaneye gitti. Bebeklerinden birinde ağır anomali tespit edildi. Doktorlar, tek yumurta ikizi olan bebeklerden sağlıklı olanı kurtarabilmek için diğer bebeğin kalbini durdurmaya karar verdi. Aile de bu zorunlu tercihi onaylayınca, doktorlar operasyonu gerçekleştirdi. Bebeklerinden birini kaybetmenin acısını yaşasa da diğerinin kurtulduğuna sevinen Cavidan Aşır, "Çok zor bir karar süreci yaşadık. İnşallah diğer yavrumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" dedi.



    KALBİ DE GÜZEL
    Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kalbinin de güzelliğini gösterdi. Müslüman model, binlerce evsiz için örnek bir kampanya düzenledi. Sokakta yaşayan binlerce kişinin New York'u etkisi altına alan dondurucu soğuktan etkilenmemesi için başlattığı mont kampanyasına büyük destek geldi. Kolileri taşıyan, montları düzenleyen Hadid'in bu halleri 'Kalbi de güzel' dedirtti.



    'ÖZ'ÜNDE İNSANLIK VAR
    Devlet memuru Halil Öz, ihtiyacı olan vatandaşlara 9 yıldır yardım elini uzatıyor. Engelli arabası dağıtıyo. Mersin'de hayırsever Halil Öz, 9 yıldır binlerce insanın derdine derman oluyor. Öz, şu ana kadar köy okullarında çocuklara mont, bot, çanta ve kitap gibi yardımlarda bulundu. Yüzlerce engelliye de yardım eli uzatan Öz, Mersin'de 5 şehidin adının verildiği kütüphaneler açtı. Valilikte memur olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Halil Öz, "Çocuklarımıza şimdiye kadar 100 adet tablet, 400 adet çanta dağıttık. Burs verdiğimiz çok sayıda öğrenci de var" dedi.



        DERİN ACI!
        Uşak'ın Eşme ilçesinde çok nadir görülen ve halk arasında 'yılan bebek' olarak bilinen hastalığı ile doğan Gökdeniz Tuncer, 1 yaşına girdi. Oğlunun vücudunun 24 saat boyunca nemli kalması gerektiğini belirten anne Ela Tuncer (27), "Günde 1 kilo vazelin, 2 tüp krem bitiyor. Ayrıca havadan bile enfeksiyon kapabildiği için çıplak elle dokunamıyoruz. Öpmemiz yasak" dedi.



        GÖZ GÖRE GÖRE!
        İstanbul Ümraniye'de dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile kadının babası Derya Dalkoparan'ın katliamdan yaklaşık 2 yıl önce karakola gittiği belirlendi. "Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum" diyerek Ozan Dum'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hasret'in ise o dönem verdiği ifadede dini nikah kıydıklarını ve kimseden şikayetçi olmadığını söylemesi üzerine Dum hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Seda Nur GÜNAYDIN



        KADİR ŞEKER VAKASI
        Eskişehir'de 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan uyruklu kişiye engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede onu sırtından bıçakladı. Tolga tutuklandı. Hastanede tedavileri süren adam ile eşinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşananlar Kadir Şeker olayını akıllara getirdi. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.



            DAĞ BİLMECESİ
            Denizli'de Barış Özbek (19), 8 gün önce kayboldu. Drone ile yapılan aramalar sonuç vermedi. Çalışmalar sonlandırıldı. Gencin internetten en son 'Dağda hayatta nasıl kalınır' şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı.



            NE YAPTIN HOCAM!
            Sınıf öğretmeni Erkan Erol, bunalıma girdi. Yatak odasında kendini iple tavana asarak intihar etti. İstanbul Küçükçekmece'de Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Erkan Erol (42), önceki gün okula gitmedi. Okul yönetimi, öğretmeni telefonla aradı ancak cevap veren olmadı. Bunun üzerine okul müdürü, 20 yıllık sınıf öğretmeninin evine gitti. Bina görevlisiyle kapısını çaldı ancak ses gelmediği ve kapıyı açan kimse olmayınca polise haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, öğretmenin yatak odasında çengele astığı iple tavana asılı cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar ettiği belirlenen Erol'un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.



            GİRNE'DE KANLI GECE
            53 gün önce cezaevinden çıkan Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şoförü de can verdi. Olay yerinde 50 adet boş kovan bulundu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Halil Falyalı, aracında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Falyalı, kurtarılamadı. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da can verdi. Saldırganların kanlı infazdan sonra sürat teknesiyle Ada'dan kaçtığı bildirildi. 2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı. Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı 17 Aralık'ta serbest kalmıştı. Falyalı'nın bir suç davasının da ABD'de devam ettiği öğrenildi.



                NİÇİN AĞLIYOR!
                Pekin Kış Olimpiyatları, sporculara uygulanan karantina kuralları, yemeiçme ve barınma şartlarındaki sorunlar ile gündeme geldi. Sporcular, şikayetlerini sosyal medyadan dile getirdi. Alman Kayakçı Christian Schwaiger, sıcak yemeğe hasret kaldığını söyledi. Rus sporcusu Valeria Vasnetsova "5 gündür üç öğün aynı şeyi yiyorum, çok kilo verdim. Kemiklerim çıktı" diye isyan etti. Belçikalı kızak yarışçısı Kim Meylemans ise gözyaşları içinde çektiği Instagram videosunda covid testinin negatif olmasına rağmen izolasyon merkezine kapatıldığını bildirdi. Aynı şikayetler Finlandiya, Polonya, İsveç ve ABD gibi birçok ülkenin sporcusundan da geldi.



                'PARA'TİK ZEKA!
                Garson genç, çay ocağında unutulan 10 bin liranın sahibini, sosyal medya aracılığı ile buldu! BURSA'da bir çay ocağında çalışan garson Bayram Kaş (21), masada içinde 10 bin TL ve kimlik olan bir cüzdan buldu. Hemen sosyal medyadan paylaşım yaparak paranın sahibine ulaşmak istedi. Paylaşımı gören bir genç, parayı unutan arkadaşı Salih Babaç'a (47) haber verdi. İşyerine gidip parayı alan Babaç, garson Kaş'a teşekkür etti.



                GÖZDE MUTLULUK
                Bilecikli Özcan Kaçar, lenf kanserini yendi. İyileşti. 5 yıl önce Sıdıka Kaçar ile evlendi. Çiftin tek hayali bir bebekti. Tüp bebek tedavisi sonrası kızları Gözde dünyaya geldi.



                    BEETHO'VAN'
                    Van Kedileri'nin çiftleşme zamanı yaklaştı. Bu dönemi sakin geçirmeleri için klasik müzik dinletisi yapıldı!



                    3.8 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 3 milyon 880 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 116'şar lira, 4 bilenler 593'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                    'SAHTE'KAR YAĞMUR'U
                    YağmurSarnıç, eski eşi Emre Aşık'ın otelini ele geçirdi. Sahte fatura kesti.

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                    Haberler Yaşam İkizlere hamile olan annenin zor tercihi! Az gelişen yavrusunun diğerini zehirlememesi için...
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