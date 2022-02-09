İkizlere hamile olan annenin zor tercihi! Az gelişen yavrusunun diğerini zehirlememesi için...

Aydın'da yaşayan ve ikiz bebeklere 19 haftalık hamile olan Cavidan Aşır (40), kontrol için hastaneye gitti. Bebeklerinden birinde ağır anomali tespit edildi. Doktorlar, tek yumurta ikizi olan bebeklerden sağlıklı olanı kurtarabilmek için diğer bebeğin kalbini durdurmaya karar verdi. Aile de bu zorunlu tercihi onaylayınca, doktorlar operasyonu gerçekleştirdi. Bebeklerinden birini kaybetmenin acısını yaşasa da diğerinin kurtulduğuna sevinen Cavidan Aşır, "Çok zor bir karar süreci yaşadık. İnşallah diğer yavrumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" dedi.
KALBİ DE GÜZEL
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kalbinin de güzelliğini gösterdi. Müslüman model, binlerce evsiz için örnek bir kampanya düzenledi. Sokakta yaşayan binlerce kişinin New York'u etkisi altına alan dondurucu soğuktan etkilenmemesi için başlattığı mont kampanyasına büyük destek geldi. Kolileri taşıyan, montları düzenleyen Hadid'in bu halleri 'Kalbi de güzel' dedirtti.
'ÖZ'ÜNDE İNSANLIK VAR
Devlet memuru Halil Öz, ihtiyacı olan vatandaşlara 9 yıldır yardım elini uzatıyor. Engelli arabası dağıtıyo. Mersin'de hayırsever Halil Öz, 9 yıldır binlerce insanın derdine derman oluyor. Öz, şu ana kadar köy okullarında çocuklara mont, bot, çanta ve kitap gibi yardımlarda bulundu. Yüzlerce engelliye de yardım eli uzatan Öz, Mersin'de 5 şehidin adının verildiği kütüphaneler açtı. Valilikte memur olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Halil Öz, "Çocuklarımıza şimdiye kadar 100 adet tablet, 400 adet çanta dağıttık. Burs verdiğimiz çok sayıda öğrenci de var" dedi.