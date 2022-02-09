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    • Yaşam
    • 09.02.2022 14:18
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    • 09.02.2022 14:18
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    Erzurum'da trafik polisini 15 metre sürükledi

    Hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisini kaçmak isterken yaklaşık 15 metre sürükledi. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Erzurum’da trafik polisini 15 metre sürükledi

    Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde polisevi önünde görev yapan trafik polisi Nurullah Dadaş, haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu. Polis memuru Nurullah Dadaş, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi.

    ELİNİ EMNİYET KEMERİNE DOLADI

    Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı. Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru Nurullah Dadaş, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı.

    Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş'ı yaklaşık 15 metre sürükledi. Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü.
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    Haberler Yaşam Erzurum'da trafik polisini 15 metre sürükledi
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