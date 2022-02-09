Erzurum’da trafik polisini 15 metre sürükledi

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde polisevi önünde görev yapan trafik polisi Nurullah Dadaş, haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu. Polis memuru Nurullah Dadaş, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi.
ELİNİ EMNİYET KEMERİNE DOLADI
Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı. Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru Nurullah Dadaş, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı.
Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş'ı yaklaşık 15 metre sürükledi. Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü.