Ağrı'da filmleri aratmayan hırsızlık! 16 kilo altın ve 1 kilo gümüş buhar oldu! Polis her yerde onları arıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir dere yatağındaki binanın altından geçen kanalı kullanarak kuyumcu dükkanın zeminine ulaşan hırsızlar, dükkana girmeden sadece kasanın olduğu bölümü kesip yaklaşık 12 milyon lira değerindeki 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çalıp kaçtı.

İlçede Ağrı Caddesi'nde bulunan dere yatağı üzerindeki binada kuyumculuk yapan Turgay İsmailoğulları, bir süre önce iş yerine gelip çelik kasayı açtığında eşyalarının dağınık olduğunu ve kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti.