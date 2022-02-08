Telefon dolandırıcılığının bu seferki kurbanı 79 yaşındaki Mediha Ernst oldu! Şifre: Zeytin-peynir





KADIN ÇOK KORKTU

Dolandırıcılar parola olarak "zeytin" diyeceğini, kendisinin de "peynir" diye cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların her dediğini yapan yaşlı kadın da maalesef dolandırıldı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Koca'ya operasyon yapıldı. Emekli öğretmen olduğu ortaya çıkan dolandırıcı ve çetesi önceki gün yakalandı.



KOCA HER YERDE

Mağdurlardan parayı parola ile teslim alan tutuklu Ali Koca'nın birkaç gün önce de Etiler'de 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan'ı 27 bin 100 dolar dolandırdığı anlaşıldı.

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