Telefon dolandırıcılığının bu seferki kurbanı 79 yaşındaki Mediha Ernst oldu! Şifre: Zeytin-peynir

Telefon dolandırıcılığı hız kesmiyor... Bu kez kurban İstanbul'da yaşayan 79 yaşındaki Mediha Ernst. Dolandırıcılar, Ernst'i telefonla aradı ve "Maalesef sizin bir dublörünüz var. Banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi ancak Merkez Bankası engelledi. Paranızı güvende tutmanız için göndereceğimiz kişiye teslim etmelisiniz" dedi.
KADIN ÇOK KORKTU
Dolandırıcılar parola olarak "zeytin" diyeceğini, kendisinin de "peynir" diye cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların her dediğini yapan yaşlı kadın da maalesef dolandırıldı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Koca'ya operasyon yapıldı. Emekli öğretmen olduğu ortaya çıkan dolandırıcı ve çetesi önceki gün yakalandı.
KOCA HER YERDE
Mağdurlardan parayı parola ile teslim alan tutuklu Ali Koca'nın birkaç gün önce de Etiler'de 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan'ı 27 bin 100 dolar dolandırdığı anlaşıldı.