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    • Yaşam
    • 07.02.2022 23:19
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    • 07.02.2022 23:25
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    Feci kaza! Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu

    Gaziantep'te uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

    Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu.

    Kaza, Nizip-Birecik karayolunun 4. kilometresinde akşam saatlerinde yaşandı. Birecik istikametine doğru seyir halinde olan 21UB712 plakalı otomobil, Dutlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    UYARI LEVHASINA ÇARPTI ŞARAMPOLE UÇTU
    Yolda sürüklenen araç, yol çalışmasının bulunduğu kısımdaki uyarı levhasına çarparak şarampole uçtu. Aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Trafik polisleri kazanın yaşandığı bölgede ikinci bir kaza yaşanma ihtimaline karşı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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