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    İstanbul Üsküdar'da doğalgaz bomba gibi patladı! 4 kişi yaralandı

    İstanbul Üskürda'da bir binada doğalgaz bomba gibi patladı. Patlama sonucu 4 kişi yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Doğalgaz bomba gibi patladı

    İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. Olay sırasında evde bulunan 4 kişi, yaralandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın nedeninin itfaiyenin kanaatine göre doğalgaz sıkışması olduğunu açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, 'Saat 13.00 sularında çok şiddetli patlamayla irkildik Bir kişi 5. kattan aşağıya düştü" dedi. Binanın yanındaki 5 apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.



    EMNİYET GALERİ!
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araç polis merkezinin önüne çekildi. Kaçak araçlarla ilgili kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.



    YETER ARTIK GİTBULL
    Yasaklı köpeklerin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Antalya'da Gözde Kavzan (30), köpeğini gezdirmek isterken American staff cinsi bir köpek yüzünden ölümle burun buruna geldi. Köpeğiyle birlikte yaralanan Kavzan, duruma isyan etti: Dişini kilitledi ve köpeğimi bırakmadı. O sıra ben de yere düştüm. Bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Köpeğim çok kötü bir durumda. Bütün gün ağladım.i ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



        'TL'ÜF MANTARI
        Kralların yiyeceği denilen trüf mantarı, gelir kapısı oldu. Kilosu 800 euro'yu yani yaklaşık 12 bin 405 TL'yi buldu. Trüf mantarı cep yaktı! Kırklareli'nde vatandaşlar özel eğitimli köpeklerle trüf avına çıktı. Günde 500 gram toplanabilen mantarların kilosu 800 euro'ya ulaştı. En çok satış yapılan ülkeler ise Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa'ydı. İstanbul'da yaşayan fizik tedavi uzmanı Ziyafet Arslan, trüf toplamak için işini gücünü bıraktı. Özel eğitimli Lagotto Romagnolo cinsi iki köpeğiyle trüf avına çıktı. "Yaklaşık 15 yıldır mantar topluyorum. Trüf yurt dışında çok rağbet görüyor. Talebe yetişemiyoruz" ifadesini kullandı.



        KARTON ASKER
        Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik zirve yaptı. Olası bir savaşa hazırlık için Desnianskiy Bölgesel Savunma Batalyonu, Kiev Savunma Karargahı ve bazı Ukraynalı STK'lerın katılımıyla genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı, askeri eğitime alındı. Katılımcılara, ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktiklerini içeren temel askeri bilgiler anlatıldı. Ancak silah görünümlü tahtalarla yapılan eğitim, görenleri şaşırttı! Kiev Savunma Karargahı temsilcisi Andriy Rikun, "Eğitim kapsamında acil durumda nasıl tahliye olunur, ilk yardım nasıl yapılır ve ailelerini nasıl koruyacaklarını öğreniyorlar" ifadesini kullandı.



        NATO KARŞILIK VERECEK
        ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili sert mesajlar verdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vereceğini söyledi. "Rusya saldırırsa, Kuzey Akım 2'ye son vereceğiz" dedi.



            TAÇTAKİ ELMAS
            İngiltere Kraliçesi Elizabeth, varis olarak Cornwall Düşesi Camilla'yı işaret etti. Prens Charles'in eşi Camilla'nın törende takacağı taç, şimdiden merak konusu oldu. İşte o taçta, Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı'ndaki destekleri nedeniyle 1856'da hediye edilen 105,6 karatlık Koh-i-Noor elması bulunuyor!



            KAR GÖREN ADANALI!
            Türkıye'yi haftalardır etkisi altına alan yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü beyaza bürüdü. Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde vatandaşlar yoğun kar altında, kış koşulları ile mücadele ederken, Adanalılar ise kar görebilmek için yaylalara akın etti. Karboğazı'nda oluşan araç kuyruğu şaşkına çevirdi. Tolga- Filiz Uğur çifti, "Biliyorsunuz Adana'ya kar yağmıyor. Adanalılar için kar bir özlem, bir tutku. Boşluk buldukça, imkan oldukça geliyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz" dedi.



            İŞTE 23 TÜRK EFSANESİ
            Amerikan CNN, Türkiye'nin yemek konusunda çok özel bir ülke olduğuna dikkat çekti. "Harika 23 Türk yemeği" olarak adlandırdığı listenin mutlaka tüketilmesi gerektiğini yazan CNN, "İskender, lahmacun, piyaz, gözleme, ezogelin, kısır, sarma, kısır, simit, pide, su böreği, inegöl köfte, hamsili pilav, perde pilav, mantı, şakşuka, testi kebabı, çiğ köfte, baklava, dondurma, lokum, ekmek kadayıfı. Çok özel olarak hazırlanıp, masaya servis ediliyor. Yiyenlerin yorumu da 'mükemmel' oluyor. Yolunuz Türkiye'ye düşerse, bu yemekleri tatmadan ülkeden ayrılmayın" diye yazdı.



                GÖKBAYRAK MESAJI
                Kayakla Atlama Milli Sporcusu İpcioğlu, Pekin'deki olimpiyatlarda 'gökbayrak' ile mesaj verdi! Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katıldı. Uçan Türk lakaplı Milli sporcu İpcioğlu, normal tepe final 1'nci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36'ncı sırada tamamladı. Bu atlayış sırasında kameralara, kayağındaki "Gökbayrak" olarak bilinen Doğu Türkistan bayrağı yansıdı. Bu görüntüyü Amerikan ve Avrupa medyası manşet yaptı. Reuters ve AP, fotoğraflara paylaştı. İpcioğlu'nun Çin'e mesaj verdiği yorumları yazıldı. İpcioğlu, 11 Şubat'ta geniş tepe elemelerinde mücadele edecek.



                127 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 127 milyon 638 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 198'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 23'er lira, 3 bilenler 131'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.



                234 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 234 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 741'er lira, 8 bilenler 250'şer lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                    RONALDO CUMHURİYETİ
                    Cristiano Ronaldo, Instagram'da bir rekora daha koştu! 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Bu sayı ise şu ülkelerin nüfusundan çoktu: ABD, Meksika, Japonya, Pakistan, Endonezya...



                    TOSUN'UN ÖZERK HESABI
                    Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank paralarını Tuğba Özerk üzerinden akladığı iddia ediliyor. Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandırdı. Şimdi de kara paralarını akladığına dair ihbar yapıldı. MASAK düğmeye bastı. İddialar şarkıcı Tuğba Özerk'e ulaştı. Ünlü popçunun şirketinde şüpheli para hareketleri tespit edildiği vurgulandı. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.



                    EVE DÖN BARIŞ
                    Denizli'de 19 yaşındaki Barış Özbek, 1 Şubat günü evinden ayrıldı. Bir daha haber alınamadı.

                    TANESİ 20 TL
                    Bursa İznik'te sera kuran çiftçi, turfanda erik yetiştirdi. Birçok ülkeye ihraç etti. Eriğin tanesi 20 TL'ye gitti.

                    TİLKİ HAREKATI
                    Gaziantep'te şehre inen iki tilki 10 metrelik kuyuda mahsur kaldı. 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.

                    VAKA SAYISI 96 BİN 514
                    Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Covid-19 testi yapıldı. 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Günlük Covid- 19 tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Aşınızı yaptırın" dedi.

                    MAYMUN İÇİN ARACINI SATTI
                    Bored Ape Yacht Club adı verilen ve yaklaşık 20 bin maymun portresinden oluşan NFT koleksiyonu, aralarında Justin Bieber'ın da olduğu ünlü isimlerden rağbet görüyor. Alman YouTuber ve müzisyen iCrimax, "sanal maymun" alabilmek için Lamborghini otomobilini sattı. iCrimax, araç satışından aldığı yaklaşık 230 bin doları NFT için ödedi.

                    KASABIN ÇOK PARASI VARDI
                    Papa Francis, "Hava Nasıl" adlı bir talk-show programına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Papa programda, küçükken büyüyünce kasap olmayı istediğini de açıkladı: Şimdi söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak. Evet ilk istediğim meslek kasaplıktı. Neden mi? Çünkü büyükannemle ya da annemle alışverişe gittiğimde kasabın belinde çantası olduğunu ve aldığı paraları oraya koyduğunu görüyordum. Parası çoktu. Bu nedenle kasap olmak istedim."

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                    Milyonluk arazileri aralarında paylaştılar
                    Haberler Yaşam İstanbul Üsküdar'da doğalgaz bomba gibi patladı! 4 kişi yaralandı
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