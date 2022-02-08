İstanbul Üsküdar'da doğalgaz bomba gibi patladı! 4 kişi yaralandı





EVE DÖN BARIŞ

Denizli'de 19 yaşındaki Barış Özbek, 1 Şubat günü evinden ayrıldı. Bir daha haber alınamadı.



TANESİ 20 TL

Bursa İznik'te sera kuran çiftçi, turfanda erik yetiştirdi. Birçok ülkeye ihraç etti. Eriğin tanesi 20 TL'ye gitti.



TİLKİ HAREKATI

Gaziantep'te şehre inen iki tilki 10 metrelik kuyuda mahsur kaldı. 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.



VAKA SAYISI 96 BİN 514

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Covid-19 testi yapıldı. 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Günlük Covid- 19 tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Aşınızı yaptırın" dedi.



MAYMUN İÇİN ARACINI SATTI

Bored Ape Yacht Club adı verilen ve yaklaşık 20 bin maymun portresinden oluşan NFT koleksiyonu, aralarında Justin Bieber'ın da olduğu ünlü isimlerden rağbet görüyor. Alman YouTuber ve müzisyen iCrimax, "sanal maymun" alabilmek için Lamborghini otomobilini sattı. iCrimax, araç satışından aldığı yaklaşık 230 bin doları NFT için ödedi.



KASABIN ÇOK PARASI VARDI

Papa Francis, "Hava Nasıl" adlı bir talk-show programına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Papa programda, küçükken büyüyünce kasap olmayı istediğini de açıkladı: Şimdi söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak. Evet ilk istediğim meslek kasaplıktı. Neden mi? Çünkü büyükannemle ya da annemle alışverişe gittiğimde kasabın belinde çantası olduğunu ve aldığı paraları oraya koyduğunu görüyordum. Parası çoktu. Bu nedenle kasap olmak istedim."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN