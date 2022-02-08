İstanbul Üsküdar'da doğalgaz bomba gibi patladı! 4 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. Olay sırasında evde bulunan 4 kişi, yaralandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın nedeninin itfaiyenin kanaatine göre doğalgaz sıkışması olduğunu açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, 'Saat 13.00 sularında çok şiddetli patlamayla irkildik Bir kişi 5. kattan aşağıya düştü" dedi. Binanın yanındaki 5 apartmanın tahliye edilmesine karar verildi.
EMNİYET GALERİ!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araç polis merkezinin önüne çekildi. Kaçak araçlarla ilgili kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.
YETER ARTIK GİTBULL
Yasaklı köpeklerin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Antalya'da Gözde Kavzan (30), köpeğini gezdirmek isterken American staff cinsi bir köpek yüzünden ölümle burun buruna geldi. Köpeğiyle birlikte yaralanan Kavzan, duruma isyan etti: Dişini kilitledi ve köpeğimi bırakmadı. O sıra ben de yere düştüm. Bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Köpeğim çok kötü bir durumda. Bütün gün ağladım.i ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.