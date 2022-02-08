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    İnsanlığın ölmediğini gösteren anlar! Hamal Ergün Gültekin ve Muhammed Yusuf Durmuş gönülleri kazandı

    Hamal Ergün Gültekin, parkta 135 bin lira buldu. Hemen polise koştu. Muhammed Yusuf Durmuş da ATM’de unutulan parayı sahibine teslim ederek herkese örnek oldu.

    Gönülleri kazandılar

    'Öldü' denilen insanlık Tekirdağ'da ortaya çıktı! Çerkezköy'de hamallık yapan Ergün Gültekin, 4 çocuk babasıydı. Önceki gün çocuklarını parka götürdüğü sırada banka bırakılan poşete rastladı. İçinde 135 bin lira olduğunu görünce durumu patronu Hamdi Aktaş'a anlattı. İkili soluğu en en yakın karakola bıraktı. Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen Gültekin, "Belki adam evini satmıştır, arabasını satmıştır, ihtiyaç sahibidir. İnsanlık görevim bu" açıklaması yaptı.



    PARASINI ATM'DE UNUTTU
    Dürüstlüğün bir diğer adresi Denizli'ydi. 80 yaşındaki Metin Önuçar, önceki gün 8 bin liralık emekli maaşını çekti. Parasının 4 bin lirasını ATM'de unutup camiye gitti. Durumu harçlığını almaya ATM'ye giden Muhammed Yusuf Durmuş (21), fark etti. Parayı hemen bankaya teslim etti. Önceki gün Durmuş ile buluşan Önuçar, "Haramı helali bilen gençlerin olması sevindirici" dedi.



    Muhammed Yusuf Durmuş, ATM'de unutulan parayı Metin Önuçar'a ulaştırdı.
        Milyonluk arazileri aralarında paylaştılar
        Haberler Yaşam İnsanlığın ölmediğini gösteren anlar! Hamal Ergün Gültekin ve Muhammed Yusuf Durmuş gönülleri kazandı
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