Boşandığı eşi baltayla parmaklarını kopardı! 2 çocuk annesi kadın: Beni canavardan kurtarın

Eski eşiyle severek evlendiklerini söyleyen Kuleli, "Eşim evlendikten sonra çok değişti. şiddet uygulamaya başladı 2 çocuğum ile birlikte sürekli korku içinde yaşıyorduk. Bizleri adeta cehennem hayatı yaşattı. Son dönemlerde ise kıskançlık huyu başladı. Sürekli beni dövüyordu. Olaydan 3 gün öncede mahkeme bizi boşadı" dedi.

'SENİ DOĞRAYACAĞIM'

İŞ yerini baltayla basan eski eşinin küfürler ederek saldırdığını söyleyen Kuleli, "Yanımda taşıdığım biber gaz ını yüzüne sıktım. Bir an sendeledi. Fakat ardından baltayı sallamaya devam etti. 'Seni doğrayacağım' diye bağırıyordu. Balta darbeleri koluma ve vücudumun farklı yerlerine geldi. Başımı korumak için kollarım ile sarmaladım. Birkaç darbe daha vurdu bana sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Sağ elinde bir, sol elinde ise dört parmağı kopan ve tedavi sürecinde parmakları yerine dikilen genç kadın, "Canımı zor kurtardım. Bana mesaj atıp 'Senin parmaklarını doğrayacağım. Seni yaşatmayacağım' demişti. En sonunda dediğini yaptı. Parmaklarımı kesti. Hayatım boyunca unutamayacağım izler bıraktı. Tek dileğim en ağır şekilde cezalandırılması. Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlar. Ölmek istemiyorum. Beni bu gözü dönmüş canavardan kurtarın" diyerek adeta isyan etti. Öte yandan, İlke Kuleli'nin parmaklarının eski sağlığına kavuşması için bu hafta içinde bir operasyon daha geçireceği öğrenildi.