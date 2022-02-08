Boşandığı eşi baltayla parmaklarını kopardı! 2 çocuk annesi kadın: Beni canavardan kurtarın

İsmail Demirci (35) ile 9 yıl önce evlenen ve sürekli şiddet gören İlke Kuleli, çalıştığı işyerinde eski kocasının kendisine yaşattığı dehşet anlarını Yeni Asır'a anlattı. Biber gazı sayesinde ölümden kurtulduğunu söyleyen genç kadın, "Ölmek istemiyorum. Beni bu gözü dönmüş canavardan kurtarın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
BALTAYLA GELDİ
Yeni Asır'ın haberine göre olay, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesindeki bir markette meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yapan İsmail Demirci, 9 yıllık eşi İlke Kuleli 27 Ocak günü boşandı. Hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı olan ve boşanmayı hazmedemeyen öfkeli koca, markette çalışan eski eşinin işyerini balta ile bastı. Demirci çevredekilerin korku dolu bakışları arasında Kuleli'ye 'Seni geberteceğim' diyerek baltayla saldırdı.
PARMAKLARI KOPTU
Genç kadın baltayı görünce yanında taşıdığı biber gazını cebinden çıkartarak eski eşinin yüzüne sıktı. Demirci, biber gazının acısına rağmen elindeki baltayı genç kadının kafasına doğru sallamaya devam etti. Talihsiz kadın kendisini korumak için elleriyle yüzünü korumaya çalıştığı sırada sağ ve sol elindeki parmakları koptu. İsmail Demirci, eski eşinin yalvarışlarına rağmen durmadı ve baltayla vurmaya devam etti. İlke Kuleli kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinden kaçan Demirci kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 5 gün komada kalan Kuleli, adeta ölümden döndü.