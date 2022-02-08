



Ekipler, 25 gün boyunca 150 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyerek hırsızlık şüphelisi Y.A.'yı yakın takibe aldı. Saklandığı evde ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan Y.A., polislere verdiği ifadede aküleri nerede sakladığını da itiraf etti.



Ekipler, vatandaşlara teslim edilmek üzere akülere el koydu. Şüpheli Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.