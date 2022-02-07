Sosyal medyada ölüme kadar götürecek 'diş beyazlatma' akımı! Çok tehlikeli

"ALERJİK REAKSİYON VARSA ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Arzu Yalnız "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.