Meslek lisesine girip milyonluk vurgun yapan iki hırsız böyle yakalandı

Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.

BİRİNİN 30 DİĞERİNİN 32 SUÇ KAYDI ÇIKTI