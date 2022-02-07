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    • Yaşam
    • 07.02.2022 11:41
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    • 07.02.2022 11:41
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    Meslek lisesine girip milyonluk vurgun yapan iki hırsız böyle yakalandı

    Bursa'da meslek lisesinden 1 milyon TL değerindeki CNC kontrol paneli ile kablo çalan Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalanıp, tutuklandı. Polis zanlıların izini sürdü...

    DHA
    Meslek lisesinden 1 milyon TL’lik hırsızlık

    Olay, yaklaşık 1 ay önce Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde demir korkuluklardan okul bahçesine atlayan 2 kişi, atölyelerin bulunduğu binanın penceresini kırarak içeri girdi.

    Burada eğitim için kullanılan CNC makinesinin 1 milyon TL değerindeki kontrol panelini söken 2 kişi, çeşitli kabloları da alarak kaçtı. Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi.

    POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN ORTAYA ÇIKARDI

    İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin olduğunu belirledi.

        Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.

        BİRİNİN 30 DİĞERİNİN 32 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        30 farklı suçtan kaydı olan Ümit Şahin'in 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı, Abdullah Zeybek'in ise hırsızlık dahil 32 suçtan kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Abdullah Zeybek

        Ümit Şahin
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