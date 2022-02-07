Çerkezköy'de bir yapı firmasında hamallık yaparak geçimini sağlayan Ergün Gültekin, dün çocuklarını oynamaları için Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çocuk parkına götürdü. Gültekin, çocukları oynarken kendisi de banka oturdu.
Bu sırada Gültekin'in, bankın yanında bir poşet dikkatini çekti. Poşeti açıp bakan Gültekin, içinde para olduğunu gördü. Bir süre sahibi gelir diye bekleyen Gültekin, gelen olmayınca da iş yerine giderek durumu patronu Hamdi Aktaş'a anlattı.
GÜLTEKİN İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERDİ
Gültekin ile Aktaş, Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek parayı sahibine ulaştırılması için tutanak karşılığında polise teslim etti. Ekipler, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.
"BU KADAR ÇOK İHTİYACIM VARKEN BEN O PARAYI YEMEDİM"