Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Gültekin, "Poşeti önce çöp zannettim. Dokunup ağır olduğunu fark edince içinde kağıt olduğunu anladım. Ne olur ne olmaz diye korkarak açtığımda baktım ki içinde para var. Patronumu çağırıp durumu anlattım.