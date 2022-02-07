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    • Yaşam
    • 07.02.2022 13:11
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    • 07.02.2022 13:27
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    Eski eş dehşet saçtı! Mermiler isabet edince taş ve silah kabzasıyla yaraladı

    Çorum'da, tartıştığı eski eşi Şenay Ç.'ye tabancayla ateş açan Mahmut Ç., mermiler isabet etmeyince taş ve silah kabzası ile yaraladı. Mahmut Ç., gözaltına alındı.

    DHA
    Mermiler isabet etmedi! Taş ve silah kabzasıyla yaraladı

    Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta meydana geldi.

    Mahmut Ç., 3 ay önce boşandığı Şenay Ç. ile sokakta karşılaştı.

    Aralarında tartışma çıkarken Mahmut Ç., tabancayla Şenay Ç.'ye ateş açtı.

        Mermiler Şenay Ç.'ye isabet etmeyince Mahmut Ç.'nin bir kez daha doğrulttuğu silahı tutukluluk yaptı.

        Bunun üzerine Mahmut Ç., eski eşinin başına yerden aldığı taş ve silahın kabzası ile vurdu.

        Çevredekiler müdahale ederken, kadın aldığı darbelerle yaralandı.
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            Haberler Yaşam Eski eş dehşet saçtı! Mermiler isabet edince taş ve silah kabzasıyla yaraladı
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