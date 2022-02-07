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    • Yaşam
    • 07.02.2022 09:29
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    • 07.02.2022 09:44
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    Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

    Son dakika haberi... Sunucu Ece Erken'in eşi ve BJK eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında "Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aralamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, ayrıca cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirilmiş ve ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölümüne sebebiyet veren tabanca olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

    Cinayet silahı bakın nerede bulundu

    Son dakika haberine göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.

    Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.



        Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.



        ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE'DEN AÇIKLAMA
        Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında "Şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Y. ve Ali Y. da aralarında bulunduğu 11 şüpheli şahıs 29.01.2022 tarihinde yakalanmış, olayın aydınlatılmasına ilişkin devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmıştır.


        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aralamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, ayrıca cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirilmiş ve ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölümüne sebebiyet veren tabanca olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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            Haberler Yaşam Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu
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