Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.