Yangında ölen 2 çocuk, aynı tabut içerisinde toprağa verildi

Alatepe kendi çocuklarını kurtarmaya çalışırken patlama olunca, tekrar eve giremedi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

CESETLERİ BULUNDU

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları 8 aylık Yaman ve 4 yaşındaki Eymen'in cesedini buldu. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kardeşlerin cenazeleri, otopsi işleminin ardından Korgan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Aile yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan teslim alınan Eymen ve Yaman kardeşlerin aynı tabuta konulan cenazeleri, ilçedeki Kırıkbozu Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi. İki kardeş, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Selami Alantepe'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.