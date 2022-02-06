Van-Bahçesaray yolu çığ tehlikesi nedeniyle kilitli kapıyla kapalı!

Van - Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'ne yakın bölgeye 4 Şubat 2020'de çığ düştü. Yoldan geçen bir iş makinesi ile bir minibüs kar yığınları altında kaldı. Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sırasında, ilkinden daha büyük bir felaket yaşandı. Aynı bölgede yine çığ meydana geldi. Peş peşe yaşanan iki çığda 11'i jandarma, 9'u güvenlik korucusu toplam 42 kişi kar altında can verdi, 84 kişi yaralandı. Facianın ikinci yılında Bahçesaray'a gitmek yine çok zor.
Çığ tehlikesine karşı yol ortasına konulan kapı kilitli. Anahtarı da karayolları ekiplerinde. Çığ tehlikesinin olmadığı bölgelerde günlük yol açma çalışmaları devam ederken bölge halkı yaşadığı zorluğu anlattı.
Ekip Şefi Murat Yücel, "Komutanım bilginiz olsun bölgedeyiz" diye bilgi veriyor. İki yıl önce çığ felaketinin yaşandığı bölgede sürekli tipi var. Ekipler, çığ bölgelerini adım adım biliyorlar. Murat Yücel, "Burası Türkiye'nin en çok kar alan bölgesi, 9'uncu gezegenimiz Bahçesaray" dedi.
Çığ tehlikesine karşı yol ortasına konulan kapı kilitli. Anahtarı da karayolları ekiplerinde. Çığ tehlikesinin olmadığı bölgelerde günlük yol açma çalışmaları devam ederken bölge halkı yaşadığı zorluğu anlattı.
Ekip Şefi Murat Yücel, "Komutanım bilginiz olsun bölgedeyiz" diye bilgi veriyor. İki yıl önce çığ felaketinin yaşandığı bölgede sürekli tipi var. Ekipler, çığ bölgelerini adım adım biliyorlar. Murat Yücel, "Burası Türkiye'nin en çok kar alan bölgesi, 9'uncu gezegenimiz Bahçesaray" dedi.