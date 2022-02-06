Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme! İş yeri sahibi o anları anlattı | Yurttan ve dünyadan haberler

Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğine düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "Telefonla konuşuyordum. 6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. 8 yıllık esnafım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.







Ömer Kaçağan, olay anında hayatının en korkulu dakikalarını geçirdiğini söyledi.









UTANMAZ SAVUNMA

Tuzla'da özel bir kliniğe iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğraflarını çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O. (21) gözaltına alındı. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ederken, sorgusunda "Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti" diyen şüpheli, "Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" dedi. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul ettikten sonra serbest bırakıldı.









KATİLİ BUL 1 MİLYONU AL

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mulla Ala (69) ve Hüsne Ala (67) çifti, 2019 yılında evde ölü bulundu. Çiftin çocuğu iş adamı Mesut Ala, "Katil ya da katilleri gören, duyan ve bilen kim varsa hiç çekinmeden polis ya da jandarmaya giderek ihbarda bulunsun. İhbarı gerçekleştiren kişiye kolluk kuvvetleri önünde parasını vereceğim. Para konusunda hiç şüpheye düşmesinler. Gelip 1 milyon lirasını alsın. Para kıymetli, belki ihbarcı şahısları cezbeder diye düşündüm" dedi.



SINIR KÖPEKLERİ

ABD, önceki başkan Donald Trump zamanında yapımına başlanan ve tepki çeken Meksika sınırına duvar projesi yerine "robot köpek" yerleştirmeyi düşünüyor. ABD merkezli "Ghost Robotics"in geliştirdiği robot köpekler, silah sistemine sahip olmayacak. Bu yeni yöntemin çok daha az maliyetli olduğu belirtildi.



3 GÜNLÜK BAŞBAKAN!

Peru'da 2017 yılında eşine fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkınca yoğun baskıyla karşı karşıya kalan Başbakan Hector Valer Pinto, başbakanlık koltuğuna oturduktan 3 gün sonra görevden alındı. Dışişleri Bakanı Cesar Landa ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu hizmeti, yetkililerin bu tür suçlamalardan arınmış olmasını gerektirir" ifadelerini kullandı.







PAROLA: SARI SAÇLIM, MAVİ GÖZLÜM

İstanbul'daki bir dolandırıcılık şebekesi, Ömer Erdal Mertan'ı (65) polis olduklarına inandırdı. Dolandırdıkları kişiler parayı yanlış birine vermesin diye aralarında parola belirleyen sahte polisler, Mertan'a parolanın "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" olduğunu söyledi. Şebekenin tuzağına düşen yaşlı adam, bankadan 27 bin 100 dolar çekti. Zile basan ve parola "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" diyen dolandırıcıya parayı teslim etti. Dolandırıldığını anlayınca, koşarak karakola gitti. (Fatih ULAŞ)



KISKANÇLIK CİNNETİ

İstanbul Ümraniye'de madde bağımlısı Ozan Dum (21), aşırı kıskançlık yüzünden tartıştığı dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan'a (19) kurşun yağdırdı. 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı, tutuklandı.







DAMAT DEHŞETİ

Bursa'da Bayram Görel (35), kendisinden boşanmak isteyen eşi Serap Gül Görel'in (35) kaldığı baba evini bastı. Kayınbaba Cevdet Cantürk (63) öldü. Eşi Serap Gül Görel (35), kaynana Şaziye Cantürk (56) ve kayınbiraderi Enes Cantürk (25) yaralandı. Görel, son kurşunu kendi kafasına sıkarak canına kıydı.

AYI SUYU KUYRUĞU

Uludağ'daki Ayı Çeşmesi'nin namı Bursa sınırlarını aştı. Yüzlerce kişi su için dağa koştu. -10 derecede kuyruğa girenler ilginç görüntülere yolaçtı.

REYNMEN'E HIRSIZ ŞOKU

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş, evinde gasbedildi. Hırsız cep telefonunu çalıp gitti.

TAHA NELER!

İstanbul Tuzla'da erkek hemşire Taha E.O. (21), kadın hastanın çıplak fotoğrafını çekti. Yakalanınca "İğne yapacaktım. Tahrik oldum. Bir anlık gaflet işte" dedi. Salıverildi.