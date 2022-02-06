Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi nüfusuyla 57 ili, onlarca ülkeyi geride bıraktı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine rekora koştu! İlçenin nüfusu 977 bin 489 oldu! Bu rakam, İzlanda, Maldivler ve Malta gibi ülkelerin nüfusundan bile çoktu...

    Dünyaya bedel

    Türkiye'nin nüfusu, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı! En kalabalık il 15 milyon 840 bin 900 ile İstanbul çıktı. Mega kentin ilçeleri bile nüfusuyla onlarca ili solladı! Esenyurt bu yıl da rekoru omuzladı. 977 bin 489 kişinin yaşadığı ilçe 57 ilin nüfusunu geride bıraktı.

    Yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, nüfus sayısıyla ülkeleri de aştı! Lüksemburg, Malta, Karadağ, İzlanda, Maldivler, Bahamalar ve Barbados'u bile solladı!




    ÜLKELERİ BİLE GEÇTİ...
    İstanbul'un     nüfusu 2021'de 15 milyon 840 bine çıktı. Mega kent bu rakamla Belçika, Küba, Yunanistan, İsveç, Portekiz, İsviçre, Bulgaristan, Sırbistan, Finlandiya, Norveç ve Slovakya'yı geride bıraktı.




    Twitter;

    ESENYURT, birleşmiş milletler gibi

    82 Esenyurt diyeceksiniz

    Esenyurt Cumhuriyeti

    Dünya mı büyük Esenyurt mu?

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SSK emeklisine seyyanen zam
    Haberler Yaşam İstanbul'un Esenyurt ilçesi nüfusuyla 57 ili, onlarca ülkeyi geride bıraktı
        SON DAKİKA