İstanbul'un Esenyurt ilçesi nüfusuyla 57 ili, onlarca ülkeyi geride bıraktı

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı! En kalabalık il 15 milyon 840 bin 900 ile İstanbul çıktı. Mega kentin ilçeleri bile nüfusuyla onlarca ili solladı! Esenyurt bu yıl da rekoru omuzladı. 977 bin 489 kişinin yaşadığı ilçe 57 ilin nüfusunu geride bıraktı.



Yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, nüfus sayısıyla ülkeleri de aştı! Lüksemburg, Malta, Karadağ, İzlanda, Maldivler, Bahamalar ve Barbados'u bile solladı!