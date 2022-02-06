Hamilelikte COVİD-19’a yakalanıp hayata gözlerini yuman annelerden geriye öksüz yavruları kaldı

COVİD-19, en çok da hamilelerin hayatını tehdit etti. Yüzlerce kadın, gün sayarak bekledikleri bebeklerini bir kez bile koklayamadan hayatını kaybetti.
Çorum'da yaşayan Züleyha Özalt da onlardan biriydi. İki çocuk annesi genç kadın, 2020'nin Kasım ayında hayatını kaybetti. Kızı İpek Sare'yi bir kez bile göremedi.
Eşi Engin Özalt, "Çocuklarıma annem ve babamla bakıyoruz. Kızımız İpek Sare 1 yaşını geçti. Ona baktığımda Züleyha'yı görüyorum. Acımız hala çok taze ama insan çocuklarına tutunuyor" dedi.
YOKLUĞUNU ARATMIYORUZ
Amasya'da yaşayan Duygu Abacı Arslan, geçen yıl yaşamını yitirdi. Eşi Kadir Arslan, acısını şu sözlerle dile getirdi: Ailem, Yamaç'la yakından ilgileniyor. Kimse ona anne şefkatini yaşatamaz biliyorum ama annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz.