Arnavutköy’de bozuk rögar kapağı kazaya yol açtı! İSKİ’ye mahalle sakinleri isyan etti

Çukura girince savrulmaya başlayan panelvan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına park etmiş tırın dorse kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kazaya ilişkin incelme başlatırken yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.





Kazanın ardından İSKİ'ye bağlı ekipler yoldaki bozukluklar ile ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Kaza anına şahit olan mahalle sakinlerinden Furkan Kulancı, "Bugün zaten bizim aracımız yoldaydı cadde den gelen transit araç çukura girerek savruldu ve tıra çarptı kafasında yarıklar vardı ben indiğimde ambulans ekipleri müdahale etmeye çalışıyordu.