Arabasında uyuşturucu, evinde uçaksavar mermisi bulundu

Şahısın uyuşturucu ticareti yaptığı ihtimali üzerine Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile istişare edilerek, şahsın ikametinde de arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada paketlenmiş halde 3 kilo 405 gram esrar maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 150 adet mermi, 1 pompalı tabir edilen av tüfeği ve 3 adet uçak savar mermisi ele geçirildi.

Buradaki çalışmaların ardından gözaltına alınan bir kişi, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

