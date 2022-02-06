Akademik dayak! Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu eşine şiddetten ceza aldı

İstanbul'da yazar, akademisyen, ekonomist, televizyon yorumcusu Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu, 2019 yılının ocak ayında Seher Kurtoğlu ile evlendi.
İddiaya göre Kurtoğlu, bir süre sonra eşine eziyet etti. Ölümle tehdit edilen genç kadın, mahkemeye gitti. "Boğazımı sıktı, hırpaladı. Dizi ile karnıma ve saçlarıma bastırıp darp etti. 'O.... seni öldüreceğim' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu" dedi.
Yargılanan Kurtoğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kurtoğlu, cezaya itiraz etti. "Beraat etmeliydim" dedi. Ancak üst mahkeme cezayı az bularak 3 yıl 4 aya çıkarılmasına hükmetti.
İddiaya göre Kurtoğlu, bir süre sonra eşine eziyet etti. Ölümle tehdit edilen genç kadın, mahkemeye gitti. "Boğazımı sıktı, hırpaladı. Dizi ile karnıma ve saçlarıma bastırıp darp etti. 'O.... seni öldüreceğim' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu" dedi.
Yargılanan Kurtoğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kurtoğlu, cezaya itiraz etti. "Beraat etmeliydim" dedi. Ancak üst mahkeme cezayı az bularak 3 yıl 4 aya çıkarılmasına hükmetti.