Akademik dayak! Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu eşine şiddetten ceza aldı

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yazar, akademisyen, ekonomist, televizyon yorumcusu, 2019 yılının ocak ayındaile evlendi.İddiaya göre, bir süre sonra eşine eziyet etti. Ölümle tehdit edilen genç kadın, mahkemeye gitti.dedi.Yargılanan Kurtoğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.dedi. Ancak üst mahkeme cezayı az bularak 3 yıl 4 aya çıkarılmasına hükmetti.