Üsküdar'da yaşlı adamı kiracıları dövdü

Tekdal'ın, uğradığı saldırı sonrası burnunda ve elmacık kemiğinde kırıklar meydana geldiği tespit edilirken vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlendi.

"DOĞAN ABİNİN SELAMI VAR, DEMESİYLE SALDIRMALARI BİR OLDU"

Yaşanan korku dolu dakikaları anlatan darp mağduru Muharrem Tekdal, "Arabamdan indiğim sırada iki kişi bana doğru yaklaştı. İçlerinden biri 'Sana Doğan abinin selamı var' demesiyle saldırmaları bir oldu. 2 kişi tekme tokat saldırdılar. Ben en son yere yığıldım. Yerde de vurmaya devam ettiler. Öldüresiye dövdüler. Ölümden döndük diyebilirim. Burnum ve elmacık kemiklerim kırıldı. Bacaklarımda yaralar var. Ruh halim yerinde değil. Kendimi henüz toparlayamadım." dedi.

Kiracıları tarafından uzun süredir tehdit edildiklerini belirten Muharrem Tekdal, "Biz Üsküdar'daki dükkanımızı kiraya verdik. Yaklaşık 1 yıldır işletmecilerden kira ödemesini alamıyoruz. Kira ödemedikleri gibi adımıza sahte evraklar düzenleyip piyasayı da dolandırmışlar. Kiracıların, bize yaklaşık 1,5 milyon lira civarı borçları var. Bu olaylar sonrası beni tehdit etmeye başlamışlardı. 'Biz buraya çöktük' gibi sözler ve bazı hakaretlerde bulunuyorlardı. Artık en son canımıza kadar kastettiler. Dükkanıma dahi gidemiyordum. Biz konuyla ilgili şikayetlerde de bulunduk." diye konuştu.