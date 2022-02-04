Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.
Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.