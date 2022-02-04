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    • Yaşam
    • 04.02.2022 10:25
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    • 04.02.2022 10:25
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    Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi" denildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.

    Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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