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    • Yaşam
    • 03.02.2022 17:00
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    • 03.02.2022 17:00
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    Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı ne zaman kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur?

    Regaip Kandili'nde yapılacak olan ibadetler bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İslam alemi üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'ni dua ve ibadetlerle geçirecek. Bu nedenle hacet namazı kılınışı merakla araştırılıyor. Peki, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı ne zaman kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur? İşte bilinmesi gerekenler...

    Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    İslam alemi büyük bir heyecanla beklediği üç aylara kavuşmanın sevincini yaşıyor. Rahmet ve bereket aylarının gelmesiyle birlikte üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu anlamlı ve özel günde hacet namazı kılınışı merak ediliyor. Peki, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı ne zaman kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur? İşte dini bilgiler...

    HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:

    لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

    ("Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!") (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

        HACET NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473).
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        Haberler Yaşam Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet namazı ne zaman kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur?
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