Şevval Şahin yüzünden Aral ile Kamışlı kapışmıştı! Aral'ın daha önce de mekanda olay çıkardığı ortaya çıktı

İstanbul'da Türkiye eski güzeli Şevval Şahin'le ayrıldıktan sonra onunla aynı masada oturan Kerem Kamışlı'yı denize attığı iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi. Şahin'in eski sevgilisi olan Aral'ın kıskançlık krizine, daha önce mekanda girdiği belirlendi. Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, mekan içi görüntülerde Aral'ın olay çıkardığı, Şahin'le arbede yaşadığı tespit edildi. Ancak Kamışlı'nın denize atıldığı anların görüntülerinin olmadığı kaydedildi.
Seda Nur GÜNAYDIN
'GİT'BULL!
Pitbull'dan kurtulmak için montunu ve yeleğini feda etti. İstanbul'da Kazım Şahin (68) sokakta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak isteyen Şahin, üstündeki elbiseleri ve içindeki yeleği çıkarmak zorunda kaldı. Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Şahin, "Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Küçük bir çocuk olsaydı, parçalardı" dedi.
POLİSİ 'ATLET'AMADI
İstanbul Havalimanı'nda polisler, İranlı yolcu F.S'den şüphelendi. Takip edilen zanlı, bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binmek üzere kontrol noktasına geçti. Üst aramasında F.S'nin giydiği atletin içerisinde küçük gözler halinde zulalanmış, 151 gram kokain olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, hakim tarafından hapse gönderildi.