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    Şevval Şahin yüzünden Aral ile Kamışlı kapışmıştı! Aral'ın daha önce de mekanda olay çıkardığı ortaya çıktı

    Türkiye eski güzeli Şevval Şahin’in arkadaşını kıskançlık yüzünden denize atan Aral’ın, daha önce de mekanda olay çıkardığı anlaşıldı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Şahin pençesi

    İstanbul'da Türkiye eski güzeli Şevval Şahin'le ayrıldıktan sonra onunla aynı masada oturan Kerem Kamışlı'yı denize attığı iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi. Şahin'in eski sevgilisi olan Aral'ın kıskançlık krizine, daha önce mekanda girdiği belirlendi. Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, mekan içi görüntülerde Aral'ın olay çıkardığı, Şahin'le arbede yaşadığı tespit edildi. Ancak Kamışlı'nın denize atıldığı anların görüntülerinin olmadığı kaydedildi.
    Seda Nur GÜNAYDIN



    'GİT'BULL!
    Pitbull'dan kurtulmak için montunu ve yeleğini feda etti. İstanbul'da Kazım Şahin (68) sokakta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak isteyen Şahin, üstündeki elbiseleri ve içindeki yeleği çıkarmak zorunda kaldı. Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Şahin, "Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Küçük bir çocuk olsaydı, parçalardı" dedi.



    POLİSİ 'ATLET'AMADI
    İstanbul Havalimanı'nda polisler, İranlı yolcu F.S'den şüphelendi. Takip edilen zanlı, bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binmek üzere kontrol noktasına geçti. Üst aramasında F.S'nin giydiği atletin içerisinde küçük gözler halinde zulalanmış, 151 gram kokain olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, hakim tarafından hapse gönderildi.



        30 YAŞ İNTİHARI
        Eski ABD güzellik kraliçesi Cheslie Kryst, intihar etti. Kryst'in, "30 yaşındayım. Yani kadına değer verilmeyen yaş. Çok moralsizim" notundan sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Cheslie Kryst, 2019'da ABD Güzellik Yarışması'nda Miss USA seçildi. Son zamanlarda 30. Yaş bunalımına girdiği ortaya çıkan tescilli güzelin ölümünden önce yazdığı not ailesi tarafından paylaşıldı: ABD çok özel bir ülke. Ancak erkekler için. 30 yaş sonrası kadınlara değer verilmiyor. Toplumda yok sayılıyor. Bunu değiştirebileceğimi sanmıyorum. O nedenle mutsuz bir hayat istemiyorum." İşte bu mesaj sonrası bir gökdelenin 29 katından kendini aşağı bırakan Cheslie Kryst, feci şekilde hayatını kaybetti.



        HAYATA FRANSIZLAR!
        Kanye West'in yeni sevgilisi aktris Julia Fox, Paris Moda Haftası'nda taktığı başörtüsü nedeniyle Vogue dergisi tarafından övülünce, Fransa ikiye bölündü. Fox'a destek çığ gibi büyüdü... Dünyanın en popüler moda dergilerinden Vogue'un Fransa edisyonu, dünyaca ünlü R&B şarkıcısı Kanye West'in kız arkadaşı aktör Julia Fox'u başörtüsü taktığı için övdüğü için 'ikiyüzlülükle' suçlandı. Vogue Fransa tarafından Instagram gönderisinde, Fox'un Fox'un Paris Erkek Moda Haftası defilesine Balenciaga deri trençkot giymiş, siyah başörtüsü ve güneş gözlüğü takmış fotoğrafı paylaşıldı. Derginin gönderisinin altında, "Başörtüsüne evet! Bu hafta Paris'teki haute couture gösterilerinde Julia Fox ve Kanye West stili yolculuğunun özeti için sola kaydırın" ifadeleri yer aldı. Bazı Fransızlar tepki gösterse de, birçok kişi Fox'a destek verdi.



        KORKUTAN IŞIK!
        Sosyal medyada önceki gece bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşım yaptı. Pek çok görüntü paylaşılırken, düştüğü söylenen parçanın yeşil renkte olduğu görüldü. Nihayet yeşil ışıkla ilgili açıklama geldi. Türkiye Uzay Ajansı ise İstanbul'da görüntülenen meteorla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.



            AH İSTANBUL!
            Uluslararası faaliyet gösteren bir navigasyon firması, 2020 yılına ait 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeks i verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. İstanbul Avrupa'da 2. sırada. Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta dünyada 5. sıraya yükseldi. Ayrıca İstanbul'da sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı. Sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor. Verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kazanmanızı sağlıyor. İstanbul'da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı. Verilere göre Rusya'nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan'ın Mumbai, üçüncü sırada Kolombiya'nın Bogoto, dördüncü sırada ise Filipinler Manila şehri yer aldı.



            DOKTOR BU NE!
            Hollanda'nın Leiden kentinde 1973-1986 yılları arasında Elisabeth Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Jos Beek'in, doğurganlık tedavileri sırasında kendi spermlerini kullandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonucu 21 annenin, Elisabeth Hastanesi'nde doğum uzmanı Jas Beek tarafından tedavi edildikten sonra doğum yaptığı belirlendi. Elisabeth Hastanesi'nde 25 yıl görev yapan Jas Beek, 2019 yılında hayatını kaybetti.



            TALİBAN'A SIĞINMIŞTI
            Yeni Zelandalı hamile gazeteci Charlotte Bellis, sert koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkesine dönemediği için Taliban'a sığındığını açıklamıştı. Yeni Zelanda yetkilileri, Bellis'in evine dönmesi için çalışmalara başladı. Hükümet yetkilileri, "Bu konuda çok hızlı davranıyoruz" dedi.



                1 SAATE 400 LİRA
                Coronavirüs, milyonlarca insanı eve kapadı! Depresyon ve tükenmiş sendromu vakaları fırladı! Psikolog ücretleri ise cep yaktı! Bir saatlik seans ücretleri, 400 TL'ye kadar çıktı. İnternet üzerinden yapılan online seansların fiyatı ise tam 250 liraydı! Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, artan fiyatlardan yakındı. Bazı psikologlar ise bunun hakkında ücretlerin psikoloğun yetkinlik düzeyi, deneyimi, uyguladığı terapi türü, eğitim durumundan etkilendiğini vurguladı. Vatandaş isyan bayrağını açtı:
                Bin TL verdim. Toplam 4-5 seans gittim. Cebim yandı.
                Bu kadar para verip de kendimi huzurlu hissedeyim.
                Psikoloğa gidecek kadar zengin olsam derdim olmaz.



                BİR TALİHLİYE 6.4 MİLYON
                6 bilen bir kişi, 6 milyon 432 bin lira kazandı. 5 bilenler 23 bin 535'er lira, 4 bilenler 504'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                ÇİTAYI AŞTI
                Atlas Okyanusu'nda yer alan St. Helena Adası'nda yaşayan Jonathan isimli Şeyseller kaplumbağası 190 yaşına girdi! Sağlık durumu ve aşk hayatındaki başarısıyla herkesin ilgisini çekti! Guinnnes Rekorlar Kitabı'nda yerini alan 1832 doğumlu Jonathan'ın 40 ABD başkanı, 53 de İngiltere Başbakanı gördüğü belirtildi. Katarakt rahatsızlığı nedeniyle iyi göremeyen kaplumbağanın uzun ömrünün sırrının bol bol çim yemek olduğu öğrenildi.



                    YAVAŞ YAŞA GEÇ ÖL
                    Seyşeller kaplumbağası olan Jonathan, saatte 0.27 kilometre hız yapıyor! Dünyanın en hızlı hayvanı çita ise saatte 120 km hıza ulaşıyor! Üstelik bu hıza sadece 3 saniyede ulaşıyor! Ancak Jonathan 190. yaşını kutlarken çita yalnızca 20 yıl yaşıyor.



                    DÖRT DÖRTLÜK NAKİL
                    Diyarbakır'da böbrek hastası İlhan Güngör ve Musa Altundağ'a, yakınlarının organları uyum sağlamadı. Tetkikler sonucu Altundağ'ın babası Ali Altundağ'ın böbreğinin Güngör'e, Güngör'ün eşi Güler Güngör'ün böbreğinin ise Altundağ'a uyum sağladığı anlaşıldı. Güngör ve Altundağ, Doç. Dr. Nurettin Ay'ın yaptığı çapraz nakille hayata bağlandı.



                    ÇİFTE MUTLULUK!
                    Trabzonlu Seyfullah Yılmaz (24) ile Samsunlu Senanur Aydın (24), fakülteyi aynı sınıfta okudu. Aynı anda mezun oldu. KPSS'de bile aynı puanı aldı. 25 Ocak'ta evlenen çift, 31 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul Pendik Yayalar İlköğretim Okulu'na atandı. Yılmaz çifti, "Bu atama aynı zamanda bize güzel bir düğün hediyesi gibi oldu" dedi.

                    ŞİMŞEK REKORU
                    BM, iki yıl önce ABD'de gökyüzünü aydınlatan ve üç eyaleti kapladığı belirtilen 768 kilometrelik şimşeğin dünya rekoru olduğunu açıkladı. Önceki rekor 2018'de Brezilya'da kırılmıştı. Yeni rekorun 60 kilometre daha uzun olduğuna dikkat çekildi.

                    15 MİLYONLUK EVLAT
                    Zsa Zsa Gabor'un son eşi Alman Prens von Anhalt, unvanını ve "15 milyon sterlinlik" mirasını bırakmak için 27 yaşındaki Kevin'i evlat edindi. Von Anhalt, "İnsanlara yalnız olmaları gerekmediğini göstermek istedim" dedi.

                    ADLİ VAKA!
                    İstanbul Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili aralarında 3 avukatın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Aynı müdürlüğe ait ilk operasyonda 86 şüpheli yakalanmış, 32 zanlı hapse gönderilmişti. Bunların arasında tapu müdür ve yardımcıları da vardı.
                    Emir SOMER

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                    Atma Kemal Bey
                    Haberler Yaşam Şevval Şahin yüzünden Aral ile Kamışlı kapışmıştı! Aral'ın daha önce de mekanda olay çıkardığı ortaya çıktı
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