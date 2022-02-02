Şevval Şahin yüzünden Aral ile Kamışlı kapışmıştı! Aral'ın daha önce de mekanda olay çıkardığı ortaya çıktı





AH İSTANBUL!

Uluslararası faaliyet gösteren bir navigasyon firması, 2020 yılına ait 6 kıtada 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeks i verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. İstanbul Avrupa'da 2. sırada. Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta dünyada 5. sıraya yükseldi. Ayrıca İstanbul'da sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı. Sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor. Verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kazanmanızı sağlıyor. İstanbul'da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı. Verilere göre Rusya'nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan'ın Mumbai, üçüncü sırada Kolombiya'nın Bogoto, dördüncü sırada ise Filipinler Manila şehri yer aldı.