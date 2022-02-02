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    İstanbul Beylikdüzü'nde estetik için gittiği güzellik merkezinde hayatını kaybetti

    İstanbul Beylikdüzü rezidansta bulunan güzellik merkezinde Kübra Solmazgül’ün, estetik sırasında silikonun damar içine enjekte edilmesi nedeniyle emboli atması sonucu öldüğü belirlendi!

    Emb’ölüm’!

    İstanbul, Beylikdüzü'nde rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüyle ilgili Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya hakim karşısına çıktı. Adli Tıp'ın raporu da, mahkemeye sunuldu. Rapora göre Solmazgül'ün dolgu maddesi silisyumun (silikon) yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli atması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca bu belirti ortaya çıktığı anda Solmazgül'ün tıbbi tanı ve tedavisini yapabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek merkezde tutulup daha sonra da evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığı kaydedildi. Hakim, Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doyruya'nın tıp doktoru olup olmadıklarının ve sanıkların medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadıklarının araştırılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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    Atma Kemal Bey
    Haberler Yaşam İstanbul Beylikdüzü'nde estetik için gittiği güzellik merkezinde hayatını kaybetti
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