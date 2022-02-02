Genç yaşta hayatını kaybetti' Sevgilisi “İntihar” ailesi “Cinayet” dedi...

Korkunç olay, 30 Ocak'ta meydana geldi. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, pazar akşamı İstanbul Avcılar'da oturan eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş'nin evine gitti! Burada 4'üncü kattan düşerek can verdi. Ailesinin şikayeti üzerine evde bulunan 7 kişi ifadeleri alındıktan sonra salıverildi! Mehmet Emre Ş. ise kıskançlık yüzünden tartıştıklarını ve Kübra'nın camdan atladığını söyledi! Olayla ilgili pek çok iddia gündeme geldi. Buna göre Kübra Ece ve Mehmet Emre Ş, sevgiliydi! Olay günü eve giden Kübra, sevgilisinin ihanetini öğrendi! İntihar etti. Ancak Ece ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini söyledi. İbrahim Sümer, "Kuzenim Kübra, o kişiyle nişanlı değildi. 1 ay önce ayrılmışlar. Olay günü telefon gelince olayın gerçekleştiği eve gitmiş. Adaletimize güveniyoruz" dedi.