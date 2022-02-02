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    Eski hastanenin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden genç kadının yazdığı yazı herkesi duygulandırdı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde, eski hastane binasının üçüncü kattan düşerek hayatını kaybeden genç kadının, ‘Özgecanlar ölmesin’ diye yazı yazdığı ortaya çıktı.

    Kaderini yazdı!

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde, eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek ölen, Şevval Abanoz'un (21), 2015'te lise öğrencisiyken, Mersin'de Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından yerel gazetede 'Özgecan'lar için' başlığıyla yazdığı yazı ortaya çıktı. Abanoz'un köşe yazısında "Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz" ifadelerini kullandığı anlaşıldı. Aile, Abanoz'un ölümünden 3 aylık eşi Samet Abanoz'u sorumlu tutuyor! Baba Uğur Kutlu, "Bu cinayetin peşine ömrümün yettiği kadar gideceğim. O benim kuzum, yavrum. Kanun cezasını vermezse bunun cezasını mutlaka Allah verecektir" dedi.



    KADINLAR ÖLMESİN
    Şevval Abanoz, öğrencilik yıllarında yazdığı köşede kadın ölümlerine dikkat çekmişti.

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    Atma Kemal Bey
    Haberler Yaşam Eski hastanenin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden genç kadının yazdığı yazı herkesi duygulandırdı
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