TUA'dan flaş meteor açıklaması! İstanbul semalarındaki yeşil ışığın sırrı çözüldü

İstanbul'a yeşil ışık saçan meteor düştüğü iddiası ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan son dakika açıklaması geldi. Meteor düşmesi İzmir, Bursa ve Çanakkale gibi illerden de görüldüğü belirtildi. Görüntüler halk arasında heyecan yaratırken sosyal medyada TT oldu. Yüzlerce kişinin göktaşı düşme görüntülerini yayınlamasının üzerine "göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü?" soruları gündeme geldi.

Türkiye'nin bir çok noktasından gökyüzünde yeşil ışık saçan hareket halinde bir cisim gözlemlendi. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte gökyüzünde, meteor olduğu belirtilen yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Görüntüler halk arasında heyecan oluştururken sosyal medyada gündem oldu.