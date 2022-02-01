İstanbul Güngören'de hafriyat kamyonu dehşeti! Anneyi altına aldı çocuklar yola savruldu! Saniye saniye kaydedildi

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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